Уткин – о серии задержаний болельщиков: «Я не призываю к протесту. Я просто анализирую события»

Блогер и публицист Василий Уткин призвал к единению российских болельщиков после серии задержаний в Санкт-Петербурге до и после матча «Зенит» – «Спартак» (1:0).

«Мы, журналисты, как-то раз остановили колесо, которое покатилось, когда дело касалось нашего коллеги – Ивана Голунова, потому, что мы хорошо знаем Ивана и хорошо знаем, что это обвинение облыжно, огульно, стозевно и лайя.

Позднее казус абсолютной несправедливости случился с актером московского театра, и актеры московских театров, включая самых-самых-самых, заступились за него и пошли с одиночными пикетами к соответствующему ведомству.

Я ни к чему не призываю болельщиков, но я вот смотрю и жду. Болельщики в России пытались казаться единым если не коллективом, то, по крайней мере, сообществом. Я не призываю к протесту. Я просто анализирую события.

Болельщики, вас много, вы во всех городах. Раньше вас опасались. Давайте посмотрим, как вы отреагируете на то, что ваших же товарищей или ваших оппонентов забрали и ничего не говорят. А вы в массе своей знаете лишь одно из имен задержанных. Ну, как-то это нехорошо.

Дело не в том, чтобы призывать к протесту, упаси меня бог. Я никого ни к чему не призываю. Я все еще считаю себя журналистом. Я просто анализирую события.

История с журналистом Иваном Голуновым, история с артистом Павлом Устиновым – многие их воспринимают как то, что журналисты вступаются только за своих, а артисты своих отбивают. Нет, эта история совершенно про другое, про то, что своих не бросают, а не про то, что все остальные чужие.

У болельщиков есть целый тур чемпионата России. Можно, в конце концов, придумать какую-то мирную, сугубо мирную и очень вежливую, акцию в поддержку задержанных болельщиков. Я надеюсь, она будет услышана, тем более там, где-то наверху, очень разные голоса раздаются», – заявил Уткин.

Уткин: «Дзюба зачем-то поехал в детский дом, вместо того, чтобы поехать в КПЗ и освободить оттуда людей. Запретите ему рекламироваться детьми»