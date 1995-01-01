Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    Уткин – о серии задержаний болельщиков: «Я не призываю к протесту. Я просто анализирую события»

    Блогер и публицист Василий Уткин призвал к единению российских болельщиков после серии задержаний в Санкт-Петербурге до и после матча «Зенит»«Спартак» (1:0).

    «Мы, журналисты, как-то раз остановили колесо, которое покатилось, когда дело касалось нашего коллеги – Ивана Голунова, потому, что мы хорошо знаем Ивана и хорошо знаем, что это обвинение облыжно, огульно, стозевно и лайя.

    Позднее казус абсолютной несправедливости случился с актером московского театра, и актеры московских театров, включая самых-самых-самых, заступились за него и пошли с одиночными пикетами к соответствующему ведомству.

    Я ни к чему не призываю болельщиков, но я вот смотрю и жду. Болельщики в России пытались казаться единым если не коллективом, то, по крайней мере, сообществом. Я не призываю к протесту. Я просто анализирую события.

    Болельщики, вас много, вы во всех городах. Раньше вас опасались. Давайте посмотрим, как вы отреагируете на то, что ваших же товарищей или ваших оппонентов забрали и ничего не говорят. А вы в массе своей знаете лишь одно из имен задержанных. Ну, как-то это нехорошо.

    Дело не в том, чтобы призывать к протесту, упаси меня бог. Я никого ни к чему не призываю. Я все еще считаю себя журналистом. Я просто анализирую события.

    История с журналистом Иваном Голуновым, история с артистом Павлом Устиновым – многие их воспринимают как то, что журналисты вступаются только за своих, а артисты своих отбивают. Нет, эта история совершенно про другое, про то, что своих не бросают, а не про то, что все остальные чужие.

    У болельщиков есть целый тур чемпионата России. Можно, в конце концов, придумать какую-то мирную, сугубо мирную и очень вежливую, акцию в поддержку задержанных болельщиков. Я надеюсь, она будет услышана, тем более там, где-то наверху, очень разные голоса раздаются», – заявил Уткин.

    Уткин: «Дзюба зачем-то поехал в детский дом, вместо того, чтобы поехать в КПЗ и освободить оттуда людей. Запретите ему рекламироваться детьми»

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:39
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +66

      бурминка 29 минут назад

      Красиво Вася про журналистов и актёров завернул.Их мало, но своих вытянули.Болел много, но все разрознены и потому будут биты если не сказать властям стоп.Протест может быть только мирным и такой силы, чтобы эти владельцы заводов, газет , пароходов, на уши встали.Бойкот на матчи клуба, которому плевать на законы.Который выше законов.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -35655

      пьяныйхоровод 36 минут назад

      Дудкин на любом говне пропиарить себя готов .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +258

      Hektor 84 49 минут назад

      Позор бомжам

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -35655

      пьяныйхоровод > Hektor 84 28 минут назад

      Больше полстраны живёт как бомжи . Ты чё богатей о х у е в ш и й ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3931

      Viper for CSKA 1 час назад

      Единственный вариант на что-то повлиять - ударить по кошельку организаторов. Централизованно не придти на футбол в течение тура вообще никому и не смотреть его. Это значительно более эффективно, чем придти с плакатами и что-то выкрикивать, так как это как сходить на митинг, не имея конкретной программы, и кричать пространные лозунги на потеху власть придержащим, как будто они вам что-то должны (не для того они у власти, чтобы вам блага за свой счёт с улыбкой отдавать). Но естественно люди на это не пойдут, так как далеко не все разделяют позицию Уткина и других людей, поддерживающих задержанных. К тому же ситуация неоднозначная. Дзюба - несомненно пафосный, слишком много о себе думающий, напыщенный херой нашего времени и государства. Да и футболист откровенно отнюдь не выдающийся. Так что, если без нецензурной брани, то всё верно ему кричат. Но верить, что все фанаты вели себя, как белые и пушистые, даже я отказываюсь. Это статистически нереально. Фанатов в своей жизни видел достаточно. Нередко это, скажем так, крайне специфические люди.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -35655

      пьяныйхоровод > Viper for CSKA 29 минут назад

      Насчёт невыдающегося : многие отечественные форварды добиваются гораздо меньших успехов на футбольном поле чем Дзюба . Что же им ничего не кричат подобного ? Давайте всех неровноногих пропесочим . А если дело в элементарной травли , основанной на личной неприязни - качества как человека и как игрока капитана сб. России тут не причём .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1005

      alarm 1 час назад

      уася, ты бы лучше проанализировал свой вес, а то уже перестал помещаться в телевизоре.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74729
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru