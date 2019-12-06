Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин – о серии задержаний болельщиков: «Я не призываю к протесту. Я просто анализирую события»

Уткин – о серии задержаний болельщиков: «Я не призываю к протесту. Я просто анализирую события»

6 декабря 2019, 06:39
17

Блогер и публицист Василий Уткин призвал к единению российских болельщиков после серии задержаний в Санкт-Петербурге до и после матча «Зенит»«Спартак» (1:0).

«Мы, журналисты, как-то раз остановили колесо, которое покатилось, когда дело касалось нашего коллеги – Ивана Голунова, потому, что мы хорошо знаем Ивана и хорошо знаем, что это обвинение облыжно, огульно, стозевно и лайя.

Позднее казус абсолютной несправедливости случился с актером московского театра, и актеры московских театров, включая самых-самых-самых, заступились за него и пошли с одиночными пикетами к соответствующему ведомству.

Я ни к чему не призываю болельщиков, но я вот смотрю и жду. Болельщики в России пытались казаться единым если не коллективом, то, по крайней мере, сообществом. Я не призываю к протесту. Я просто анализирую события.

Болельщики, вас много, вы во всех городах. Раньше вас опасались. Давайте посмотрим, как вы отреагируете на то, что ваших же товарищей или ваших оппонентов забрали и ничего не говорят. А вы в массе своей знаете лишь одно из имен задержанных. Ну, как-то это нехорошо.

Дело не в том, чтобы призывать к протесту, упаси меня бог. Я никого ни к чему не призываю. Я все еще считаю себя журналистом. Я просто анализирую события.

История с журналистом Иваном Голуновым, история с артистом Павлом Устиновым – многие их воспринимают как то, что журналисты вступаются только за своих, а артисты своих отбивают. Нет, эта история совершенно про другое, про то, что своих не бросают, а не про то, что все остальные чужие.

У болельщиков есть целый тур чемпионата России. Можно, в конце концов, придумать какую-то мирную, сугубо мирную и очень вежливую, акцию в поддержку задержанных болельщиков. Я надеюсь, она будет услышана, тем более там, где-то наверху, очень разные голоса раздаются», – заявил Уткин.

Уткин: «Дзюба зачем-то поехал в детский дом, вместо того, чтобы поехать в КПЗ и освободить оттуда людей. Запретите ему рекламироваться детьми»

Источник: YouTube-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Уткин Василий
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Viper for CSKA
1575605570
Единственный вариант на что-то повлиять - ударить по кошельку организаторов. Централизованно не придти на футбол в течение тура вообще никому и не смотреть его. Это значительно более эффективно, чем придти с плакатами и что-то выкрикивать, так как это как сходить на митинг, не имея конкретной программы, и кричать пространные лозунги на потеху власть придержащим, как будто они вам что-то должны (не для того они у власти, чтобы вам блага за свой счёт с улыбкой отдавать). Но естественно люди на это не пойдут, так как далеко не все разделяют позицию Уткина и других людей, поддерживающих задержанных. К тому же ситуация неоднозначная. Дзюба - несомненно пафосный, слишком много о себе думающий, напыщенный херой нашего времени и государства. Да и футболист откровенно отнюдь не выдающийся. Так что, если без нецензурной брани, то всё верно ему кричат. Но верить, что все фанаты вели себя, как белые и пушистые, даже я отказываюсь. Это статистически нереально. Фанатов в своей жизни видел достаточно. Нередко это, скажем так, крайне специфические люди.
Ответить
Hektor 84
1575606817
Позор бомжам
Ответить
бурминка
1575607975
Красиво Вася про журналистов и актёров завернул.Их мало, но своих вытянули.Болел много, но все разрознены и потому будут биты если не сказать властям стоп.Протест может быть только мирным и такой силы, чтобы эти владельцы заводов, газет , пароходов, на уши встали.Бойкот на матчи клуба, которому плевать на законы.Который выше законов.
Ответить
neveldomha
1575610681
Фиговые у тебя анализы, увася.
Ответить
paracetamol
1575614492
Не надо потворствовать хулиганам, чтобы они не стали террористами. Заслужил - получи. Какие это болельщики, шпана из подворотни. Почему я их должен защищать, скажи Утя?
Ответить
ilichkadr
1575615299
Вася, это не анализ событий, а констатация уже состоявшихся фактов. Лучше бы попытался ответить на вопросы: Каковы были предпосылки задержания болельщиков? Можно ли было это предсказать? Было ли задержание неизбежным? Можно ли было предотвратить задержание? Кто и как мог предотвратить?
Ответить
Давид59
1575619748
Фратрия уже придумала акцию. Но как то всё под себя. Не уверен, что болельщики Зенита уйдут на 30-й минуте. Думаю всё ограничится молчанием
Ответить
sined1951
1575626336
Ерунду пишет. Приводит единичные случаи. А здесь массовое несоблюдение законов. Вы назовите мне матч, когда клуб Спартак не платил бы штраф в РФС за беспредел своих фанатов. Постоянно платит. Если эти суммы повесить на эту Фратрию, я бы посмотрел, как бы они заговорили.
Ответить
Zenit_Zenit
1575627371
Вася - ты за беспредел на трибунах? Совсем мозг жиром заплыл... Ну иди тогда, встань одиночным пикетом перед ментурой с плакатиком - "Хочу публично ругаться матом и похрен мне на всех" - вот и поглядим на тебя всем обчеством...на твою смелость и твою принципиальность... Очень просто молодняку "умные " советы давать и протестовать не отрывая жопу от дивана. Вперед, Вася, на баррикады, за "невинно угнетенных в узилищах" и "мать-пермать" И зря ты считаешь себя журналистом, ты уже давно умер для профессии... И очень твой высер попахивает подстрекательством к беспорядкам... Ты ведь знаешь, что обращаешься к радикальному молодняку, знаешь-знаешь, ты же "журналист"...
Ответить
aleksandr1969
1575643800
А может просто научимся вести себя как люди? Ведь это просто. Хамы и быдло есть в каждой стране, городе, области , округе. Мы все живем с этим, но почему нормальные люди должны опускаться до этих выродков? Может мы будем выше? А уткин обиженный мальчик, у него мячик в детстве отобрали. Беда.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+