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  • Уткин: «Дзюба зачем-то поехал в детский дом, вместо того, чтобы поехать в КПЗ и освободить оттуда людей. Запретите ему рекламироваться детьми»

Уткин: «Дзюба зачем-то поехал в детский дом, вместо того, чтобы поехать в КПЗ и освободить оттуда людей. Запретите ему рекламироваться детьми»

5 декабря 2019, 16:18
30

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал посещение форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой детского дома.

«Нужно понимать, что эта история очень хорошо показывает, что Артем Дзюба уже давно не человек. Он не человек с его проявлениями, он даже, возможно, писать не ходит, понимаете? Артем Дзюба – это бренд.

Посмотрите, ему все время несут детей. Он же сейчас поехал в детский дом зачем-то после всей этой истории. Вместо того чтобы поехать в КПЗ и освободить оттуда людей, сказать, что он на них абсолютно не в обиде и зла на них не держит. Вместо этого он едет в детдом.

Почему? А подумайте, почему детей запрещено использовать в рекламе. Да потому что около детей все кажутся милыми, славными, трогательными. Между тем, Дзюба – это уже бренд. Запретите Дзюбе рекламироваться детьми. Ну запретите. Хотя бы морально», – сказал Уткин в видео на своем канале в YouTube.

Дзюба – детдомовцам: «Что ем на завтрак? Кашу и хлопья с молоком»

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Источник: YouTube-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (30)
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Завулон new new
1575553103
Запретите наконец Уткину заходить в интернет.
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NovV
1575553732
Да когда ж ты заткнешься? Дзюбе вот больше заняться нечем, чем вызволять из застенков хулиганье, которое скандирует про него всякую гнусь
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vka1970
1575555105
То что Полено стал с помощью наших СМИ брендом, это факт.Всё остальное как то скомкано и выплеснуто.Может эмоции ?
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[B.of.B.] Mr. Zugzwang
1575555567
Вместо мозгов - жир. Совсем заплыл чувак.
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petr69
1575556205
И близко Дзюбу нельзя допускать к детям
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Бриг
1575556474
Уткин еще недавно представлялся интересным, тут, похоже начал тупить. "поехать в КПЗ и освободить оттуда людей..." - так и представляешь себе Дзюбу на коне - скачет в КРЕСТЫ - ЛЮДЕЙ ОСВОБОЖДАТЬ!
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BuenosArgentina
1575559060
Нужно всё таки чтобы кто то обратил внимание в правительстве на заявления Уткина и было бы лучше если дело передали бы в правоохранительные органы, необходимо защитить общественность от заявлений этого лунатика, назначить психиатрическую экспертизу, в конце то концов, какие то опыты над этим органическим соединением, чтобы выяснить к какому биологическому виду оно принадлежит
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ufos73
1575559336
Перед приездом бревна, центр Э проверил детей на не любовь к дровам, кто сказал что дрова нужно в печь кидать, были наказаны ))))
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Play
1575559849
Небось футболки со своим портретом детишкам повёз продавать
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Алеха32
1575564826
Предлагаю статьи которые пишет Уткин, просто игнорировать!
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