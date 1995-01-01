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    Уткин: «Дзюба зачем-то поехал в детский дом, вместо того, чтобы поехать в КПЗ и освободить оттуда людей. Запретите ему рекламироваться детьми»

    Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал посещение форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой детского дома.

    «Нужно понимать, что эта история очень хорошо показывает, что Артем Дзюба уже давно не человек. Он не человек с его проявлениями, он даже, возможно, писать не ходит, понимаете? Артем Дзюба – это бренд.

    Посмотрите, ему все время несут детей. Он же сейчас поехал в детский дом зачем-то после всей этой истории. Вместо того чтобы поехать в КПЗ и освободить оттуда людей, сказать, что он на них абсолютно не в обиде и зла на них не держит. Вместо этого он едет в детдом.

    Почему? А подумайте, почему детей запрещено использовать в рекламе. Да потому что около детей все кажутся милыми, славными, трогательными. Между тем, Дзюба – это уже бренд. Запретите Дзюбе рекламироваться детьми. Ну запретите. Хотя бы морально», – сказал Уткин в видео на своем канале в YouTube.

    Дзюба – детдомовцам: «Что ем на завтрак? Кашу и хлопья с молоком»

    Фанатов «Спартака», называвших Дзюбу кривоногим, оштрафовали на тысячу рублей

    Источник: YouTube-канал Василия Уткина

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +43

      [B.of.B.] Mr. Zugzwang 3 минуты назад

      Вместо мозгов - жир. Совсем заплыл чувак.

      1
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      Рейтинг: -35551

      пьяныйхоровод 4 минуты назад

      А если бы кто-нибудь из них Дзюбе каменюкой в жбан зарядил , Дзюбе ему потом передачки в камеру слать ? Кстати как закончилась та история в которой Дудкина ножиком пырнули ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1203

      Decorhome 8 минут назад

      Вася стал брендом). Видимо от его имени уже пишут

      0
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      Рейтинг: +10589

      vka1970 11 минут назад

      То что Полено стал с помощью наших СМИ брендом, это факт.Всё остальное как то скомкано и выплеснуто.Может эмоции ?

      0
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      Рейтинг: +494

      S.K.V. 15 минут назад

      Что за чушь.

      0
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      Рейтинг: +147

      Semenycch 29 минут назад

      И раньше Уткин был последним скотом, а сейчас опустился ниже плинтуса!

      2
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      Рейтинг: +103

      vla4839 > Semenycch 21 минуту назад

      С каждым днём всё больше "крыша" едет

      1
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      Рейтинг: +33

      NovV 34 минуты назад

      Да когда ж ты заткнешься? Дзюбе вот больше заняться нечем, чем вызволять из застенков хулиганье, которое скандирует про него всякую гнусь

      3
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      Рейтинг: +137

      Завулон new new 44 минуты назад

      Запретите наконец Уткину заходить в интернет.

      3
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      Рейтинг: +1446

      Leon_ARS > Завулон new new 34 минуты назад

      Эмм, а вот как мне быть: я согласен и с Уткиным и с тобой?.. Долой Дзюбу и Уткина - наверное, как-то так!

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      Рейтинг: +2890

      Fan Loko mik > Завулон new new 34 минуты назад

      Поддерживаю!

      -1
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      Рейтинг: +103

      vla4839 > Leon_ARS 19 минут назад

      Если согласен с Уткиным,то это много означает.....

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