Уткин: «Дзюба зачем-то поехал в детский дом, вместо того, чтобы поехать в КПЗ и освободить оттуда людей. Запретите ему рекламироваться детьми»

Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал посещение форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой детского дома.

«Нужно понимать, что эта история очень хорошо показывает, что Артем Дзюба уже давно не человек. Он не человек с его проявлениями, он даже, возможно, писать не ходит, понимаете? Артем Дзюба – это бренд.

Посмотрите, ему все время несут детей. Он же сейчас поехал в детский дом зачем-то после всей этой истории. Вместо того чтобы поехать в КПЗ и освободить оттуда людей, сказать, что он на них абсолютно не в обиде и зла на них не держит. Вместо этого он едет в детдом.

Почему? А подумайте, почему детей запрещено использовать в рекламе. Да потому что около детей все кажутся милыми, славными, трогательными. Между тем, Дзюба – это уже бренд. Запретите Дзюбе рекламироваться детьми. Ну запретите. Хотя бы морально», – сказал Уткин в видео на своем канале в YouTube.

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