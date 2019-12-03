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  • Дзюба – детдомовцам: «Что ем на завтрак? Кашу и хлопья с молоком»

Дзюба – детдомовцам: «Что ем на завтрак? Кашу и хлопья с молоком»

3 декабря 2019, 18:23
12

Бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов рассказал о беседе форварда «Зенита» Артема Дзюбы с воспитанниками детдома.

«Дзюба сегодня пообщался с ребятами из детдома и ответил на их вопросы, при этом многих интересовало, что нападающий «Зенита» и сборной России ест на завтрак, ответ был такой: «Ем на завтрак кашу и иногда хлопья с молоком», – написал Конов в своем телеграм-канале.

В этом сезоне 31-летний Дзюба провел в РПЛ 18 матчей, забил 10 голов и отдал девять ассистов.

Кержаков, Малафеев и Дзюба запустили часы обратного отсчета до Евро-2020

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (12)
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Axe111
1575387198
А запиваю все это м****
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Волька
1575387830
Мразь поганая!Всегда им останешься
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TOL47
1575388145
Подарки хоть привез? или себя любимого?
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Давид59
1575388615
Респект Артёму! Детдомовцы - несчастные дети. Надо их быт непременно скрашивать
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dolf666
1575396303
На фоне последних скандалов это видимо не более чем показуха, типа какой дзюба оказывается добрый и отзывчивый. Аж тошнит от этой мрази
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Loko_Roma
1575398797
Кумира обоссали, срочно все ведомства на коня, для поддержания скрепы Российского ФУТБОЛА активировали.
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trofimovviktorgli
1575419166
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано--------- https://shorturl.ca/poyas
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