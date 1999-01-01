Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    3 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?

    Дзюба – детдомовцам: «Что ем на завтрак? Кашу и хлопья с молоком»

    Бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов рассказал о беседе форварда «Зенита» Артема Дзюбы с воспитанниками детдома.

    «Дзюба сегодня пообщался с ребятами из детдома и ответил на их вопросы, при этом многих интересовало, что нападающий «Зенита» и сборной России ест на завтрак, ответ был такой: «Ем на завтрак кашу и иногда хлопья с молоком», – написал Конов в своем телеграм-канале.

    В этом сезоне 31-летний Дзюба провел в РПЛ 18 матчей, забил 10 голов и отдал девять ассистов.

    Кержаков, Малафеев и Дзюба запустили часы обратного отсчета до Евро-2020

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:23
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: -35377

      пьяныйхоровод 10 минут назад

      Даже детдомовцы им не помеха . Дзюбахэйтеры не перед чем не остановятся . Лишь бы всё обгадить . Ну идите оскверните могилы его умерших родственников ....бурлящие желчью дэбилы б.л.я.д.ь !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +941

      Давид59 56 минут назад

      Респект Артёму! Детдомовцы - несчастные дети. Надо их быт непременно скрашивать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3715

      TOL47 1 час назад

      Подарки хоть привез? или себя любимого?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22145

      gol_kak_sokol 1 час назад

      Даже дети понимают, чтобы стать таким д.о.лбоё.бом, надо что-то не то есть на завтрак.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5635

      Антибиотик > gol_kak_sokol 23 минуты назад

      Он просто не рассказал, что принимает на ужин)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Волька 1 час назад

      Мразь поганая!Всегда им останешься

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +959

      alarm > Волька 59 минут назад

      тебе так мать говорила?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1669

      Axe111 1 час назад

      А запиваю все это м****

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74700
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru