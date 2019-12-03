Дзюба – детдомовцам: «Что ем на завтрак? Кашу и хлопья с молоком»

Бывший главный редактор дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василий Конов рассказал о беседе форварда «Зенита» Артема Дзюбы с воспитанниками детдома.

«Дзюба сегодня пообщался с ребятами из детдома и ответил на их вопросы, при этом многих интересовало, что нападающий «Зенита» и сборной России ест на завтрак, ответ был такой: «Ем на завтрак кашу и иногда хлопья с молоком», – написал Конов в своем телеграм-канале.

В этом сезоне 31-летний Дзюба провел в РПЛ 18 матчей, забил 10 голов и отдал девять ассистов.

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