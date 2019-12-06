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АПЛ. «Арсенал» проиграл «Брайтону», «Ньюкасл» победил «Шеффилд Юнайтед»

6 декабря 2019, 01:13
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Состоялись два заключительных матча 15-го тура АПЛ.

«Ньюкасл» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0 благодаря голам Аллена Сен-Максимена и Джонджо Шелви.

«Арсенал» на своем поле уступил «Брайтону» – у гостей отличились Адам Уэбстер и Неаль Маупай, за лондонцев забил Александр Ляказетт.

Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

Шеффилд Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Сен-Максимен, 15; 0:2 – Шелви, 70.

Арсенал – Брайтон & Хов Альбион – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Уэбстер, 36; 1:1 – Ляказетт, 50; 1:2 – Маупай, 80.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Арсенал Шеффилд Юнайтед Ньюкасл Брайтон
Комментарии (1)
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DeStar
1575586108
пушкари что-то совсем в заднице... превратятся в милан.. если не уже
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