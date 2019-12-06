АПЛ. «Арсенал» проиграл «Брайтону», «Ньюкасл» победил «Шеффилд Юнайтед»

Состоялись два заключительных матча 15-го тура АПЛ.
«Ньюкасл» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0 благодаря голам Аллена Сен-Максимена и Джонджо Шелви.
«Арсенал» на своем поле уступил «Брайтону» – у гостей отличились Адам Уэбстер и Неаль Маупай, за лондонцев забил Александр Ляказетт.
Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур
Шеффилд Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Сен-Максимен, 15; 0:2 – Шелви, 70.
Арсенал – Брайтон & Хов Альбион – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Уэбстер, 36; 1:1 – Ляказетт, 50; 1:2 – Маупай, 80.
Источник: «Бомбардир»