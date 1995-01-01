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    АПЛ. «Арсенал» проиграл «Брайтону», «Ньюкасл» победил «Шеффилд Юнайтед»

    Состоялись два заключительных матча 15-го тура АПЛ.

    «Ньюкасл» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0 благодаря голам Аллена Сен-Максимена и Джонджо Шелви.

    «Арсенал» на своем поле уступил «Брайтону» – у гостей отличились Адам Уэбстер и Неаль Маупай, за лондонцев забил Александр Ляказетт.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

    Шеффилд Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сен-Максимен, 15; 0:2 – Шелви, 70.

    Арсенал – Брайтон & Хов Альбион – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Уэбстер, 36; 1:1 – Ляказетт, 50; 1:2 – Маупай, 80.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8913

      DeStar 21 минуту назад

      пушкари что-то совсем в заднице... превратятся в милан.. если не уже

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