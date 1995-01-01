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    ЦСКА: «Благодарим «Краснодар» за бесплатные билеты. Отказались от них в целях безопасности»

    Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов объяснил ситуацию с билетами в гостевой сектор на матч с «Краснодаром».

    «Да, руководство «Краснодара» было готово предоставить бесплатные билеты для наших болельщиков, за что мы очень им благодарны. Однако в целях безопасности мы отказались от этого предложения по следующей причине.

    На последнем матче «Краснодар» — ЦСКА мы столкнулись с очень большим числом местных болельщиков, которые, узнав о возможности бесплатного посещения матча, пытались всеми правдами и неправдами проникнуть в сектор болельщиков ЦСКА.

    Учитывая, что вся ответственность за поведение болельщиков в гостевом секторе, согласно регламенту, ложится на ЦСКА, мы столкнулись с серьезными осложнениями при обеспечении безопасности на прошедшем матче. После игры сотрудник по работе с болельщиками и заместитель генерального директора по безопасности ПФК ЦСКА обратились к коллегам из «Краснодара» с просьбой обсудить сложившуюся ситуацию и продумать варианты решения этой проблемы.

    В преддверии наступающего матча мы обратились в «Краснодар» с предложением либо сделать посещение матча бесплатным для всех болельщиков, либо сделать все билеты платными. Следует уточнить, что никакого официального письма с отказом от бесплатных билетов мы не писали.

    Было отправлено стандартное информационное письмо с просьбой выделить билеты для реализации их среди наших болельщиков. Мы еще раз благодарим «Краснодар» за их любезное предложение, но в целях безопасности мы были вынуждены от него отказаться», – сказал Аксенов.

    • Матч «Краснодар» – ЦСКА пройдет в субботу, начало – в 16:30 мск.
    • Краснодарцы идут на третьем месте, опережая армейцев на одно очко.

    Фундукян: «Краснодар» получил от ЦСКА письмо с просьбой не предоставлять их фанатам бесплатные билеты»


    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:46
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2146

      den161 1 час назад

      почему у других клубов таких проблем нет, а только у ЦСКА?

      0
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      Рейтинг: +10726

      vladimir-7 > den161 1 час назад

      А какие проблемы у ЦСКА в этой части? Это в клубе Ростова
      с зарплатой были проблемы.

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      Рейтинг: +567

      KPCCSPB > vladimir-7 22 минуты назад

      Твоей конюшне уже банкротство скоро светит, там прибыли у клуба нету, Гинер все потратил на себя и судей, и нигу из Тамбова. Так что с о с а т ь вам ещё долго.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2146

      den161 > vladimir-7 3 минуты назад

      причем тут зарплата? я о ней хоть слово написал? а если нечего написать, то и не п#зди

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3369

      RotBerg 1 час назад

      Откат с болел своих имеют))) Гинер конкретный еврей)))

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      Рейтинг: +10726

      vladimir-7 > RotBerg 1 час назад

      Что-то у тебя в голове перемкнуло "откат с болел имеют".

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      Рейтинг: +1821

      SunRomeS > RotBerg 43 минуты назад

      Блин, хорошо напомнил, я же забыл Леннорычу откат на карту перевести!!!

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