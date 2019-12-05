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  • ЦСКА: «Благодарим «Краснодар» за бесплатные билеты. Отказались от них в целях безопасности»

ЦСКА: «Благодарим «Краснодар» за бесплатные билеты. Отказались от них в целях безопасности»

5 декабря 2019, 15:46
12

Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов объяснил ситуацию с билетами в гостевой сектор на матч с «Краснодаром».

«Да, руководство «Краснодара» было готово предоставить бесплатные билеты для наших болельщиков, за что мы очень им благодарны. Однако в целях безопасности мы отказались от этого предложения по следующей причине.

На последнем матче «Краснодар» — ЦСКА мы столкнулись с очень большим числом местных болельщиков, которые, узнав о возможности бесплатного посещения матча, пытались всеми правдами и неправдами проникнуть в сектор болельщиков ЦСКА.

Учитывая, что вся ответственность за поведение болельщиков в гостевом секторе, согласно регламенту, ложится на ЦСКА, мы столкнулись с серьезными осложнениями при обеспечении безопасности на прошедшем матче. После игры сотрудник по работе с болельщиками и заместитель генерального директора по безопасности ПФК ЦСКА обратились к коллегам из «Краснодара» с просьбой обсудить сложившуюся ситуацию и продумать варианты решения этой проблемы.

В преддверии наступающего матча мы обратились в «Краснодар» с предложением либо сделать посещение матча бесплатным для всех болельщиков, либо сделать все билеты платными. Следует уточнить, что никакого официального письма с отказом от бесплатных билетов мы не писали.

Было отправлено стандартное информационное письмо с просьбой выделить билеты для реализации их среди наших болельщиков. Мы еще раз благодарим «Краснодар» за их любезное предложение, но в целях безопасности мы были вынуждены от него отказаться», – сказал Аксенов.

  • Матч «Краснодар» – ЦСКА пройдет в субботу, начало – в 16:30 мск.
  • Краснодарцы идут на третьем месте, опережая армейцев на одно очко.

Фундукян: «Краснодар» получил от ЦСКА письмо с просьбой не предоставлять их фанатам бесплатные билеты»


Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА
Комментарии (12)
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RotBerg
1575550082
Откат с болел своих имеют))) Гинер конкретный еврей)))
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den161
1575550221
почему у других клубов таких проблем нет, а только у ЦСКА?
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Вальдемар IV
1575589839
знаменитое госпреимство клуба, набегут опять нажгут, а своим даже не разрешает флагом помахать, хотя глядя кто там тренькает уже все ясно
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