ЦСКА: «Благодарим «Краснодар» за бесплатные билеты. Отказались от них в целях безопасности»

Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов объяснил ситуацию с билетами в гостевой сектор на матч с «Краснодаром».

«Да, руководство «Краснодара» было готово предоставить бесплатные билеты для наших болельщиков, за что мы очень им благодарны. Однако в целях безопасности мы отказались от этого предложения по следующей причине.

На последнем матче «Краснодар» — ЦСКА мы столкнулись с очень большим числом местных болельщиков, которые, узнав о возможности бесплатного посещения матча, пытались всеми правдами и неправдами проникнуть в сектор болельщиков ЦСКА.

Учитывая, что вся ответственность за поведение болельщиков в гостевом секторе, согласно регламенту, ложится на ЦСКА, мы столкнулись с серьезными осложнениями при обеспечении безопасности на прошедшем матче. После игры сотрудник по работе с болельщиками и заместитель генерального директора по безопасности ПФК ЦСКА обратились к коллегам из «Краснодара» с просьбой обсудить сложившуюся ситуацию и продумать варианты решения этой проблемы.

В преддверии наступающего матча мы обратились в «Краснодар» с предложением либо сделать посещение матча бесплатным для всех болельщиков, либо сделать все билеты платными. Следует уточнить, что никакого официального письма с отказом от бесплатных билетов мы не писали.

Было отправлено стандартное информационное письмо с просьбой выделить билеты для реализации их среди наших болельщиков. Мы еще раз благодарим «Краснодар» за их любезное предложение, но в целях безопасности мы были вынуждены от него отказаться», – сказал Аксенов.

Матч «Краснодар» – ЦСКА пройдет в субботу, начало – в 16:30 мск.

Краснодарцы идут на третьем месте, опережая армейцев на одно очко.

Фундукян: «Краснодар» получил от ЦСКА письмо с просьбой не предоставлять их фанатам бесплатные билеты»



