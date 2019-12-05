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  • Фундукян: «Краснодар» получил от ЦСКА письмо с просьбой не предоставлять их фанатам бесплатные билеты»

Фундукян: «Краснодар» получил от ЦСКА письмо с просьбой не предоставлять их фанатам бесплатные билеты»

5 декабря 2019, 13:19
11

Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян сообщил о просьбе ЦСКА перед очным матчем команд.

«Все знают, что мы предоставляем бесплатные билеты всем гостям без исключения, взамен просим не ругаться матом и не жечь файера на матчах. С ЦСКА мы играем 7 декабря. Мы получили от них официальное письмо [с просьбой] не предоставлять им билеты бесплатно, только за деньги», – написал Фундукян в твиттере.

  • Матч «Краснодар» – ЦСКА пройдет в субботу, начало – в 16:30 мск.
  • Краснодарцы идут на третьем месте, опережая армейцев на одно очко.

Источник: твиттер Арама Фундукяна
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА
Комментарии (11)
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Серёга Краснодарский
1575542046
воспользуюсь площадкой пару слов. сегодня бабы на чемпе в Японии по гандболу у делали хозяек. вот где рубились как львы. молодцы девчата!
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Mazai-NN
1575543921
Я чего то не понимаю? По какой причине не предоставлять бесплатные билеты? в чем смысл обращения?
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Давид59
1575545020
Надо включить "дедуктивный метод". Почему "только за деньги"? Моя версия: фанаты не могут без мата (прямо стих какой-то). Или: у фанатов столько денег, что девать их просто некуда. Все матрацы полные.
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Рубинище
1575545803
Лошади против овса.
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Rus9I
1575545919
Странная заявка от ЦСКА Возможно есть какая то причина, хотелось бы узнать подробнее. Краснодар вообще молодцы в этом плане. Знают что возможно будет много зрителей, и все ровно дают возможность посетить матч бесплатно. Политика Краснодара, ведет к популярности футбола в регионе. И уважительному отношению со стороны болельщиков других клубов. Это вам не Баклан арена)
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СК
1575547027
Всё по делу. ЦСКА в матче с Краснодаром рассчитывает на поддержку своих болельщиков. А что это за поддержка, если болельщики не ругаются матом и не жгут файеры?!
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AnTiNeHrEsT
1575549775
Ну возможно расчёт на то, что на матч пойдет меньше обычных любителей футбола (нейтральных к клубу),фанам места не хватит. А поедут свои фанаты, которым денег не жалко ради любимой команды, тем самым будет более сильная фанатская поддержка, в матче с прямым конкурентом.
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mihail200606
1575550934
Т. Е. Они заранее решили ругаться матом и жечь файеры)))
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Бугимен
1575617378
УДАЧИ БЫКАМ!!!!
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