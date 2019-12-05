Фундукян: «Краснодар» получил от ЦСКА письмо с просьбой не предоставлять их фанатам бесплатные билеты»

Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян сообщил о просьбе ЦСКА перед очным матчем команд.

«Все знают, что мы предоставляем бесплатные билеты всем гостям без исключения, взамен просим не ругаться матом и не жечь файера на матчах. С ЦСКА мы играем 7 декабря. Мы получили от них официальное письмо [с просьбой] не предоставлять им билеты бесплатно, только за деньги», – написал Фундукян в твиттере.