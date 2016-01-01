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    Фундукян: «Краснодар» получил от ЦСКА письмо с просьбой не предоставлять их фанатам бесплатные билеты»

    Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян сообщил о просьбе ЦСКА перед очным матчем команд.

    «Все знают, что мы предоставляем бесплатные билеты всем гостям без исключения, взамен просим не ругаться матом и не жечь файера на матчах. С ЦСКА мы играем 7 декабря. Мы получили от них официальное письмо [с просьбой] не предоставлять им билеты бесплатно, только за деньги», – написал Фундукян в твиттере.

    • Матч «Краснодар» – ЦСКА пройдет в субботу, начало – в 16:30 мск.
    • Краснодарцы идут на третьем месте, опережая армейцев на одно очко.

    Источник: твиттер Арама Фундукяна

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    Сегодня, 13:19
    Комментарии9
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      Рейтинг: +8596

      KLIM777 3 минуты назад

      ахахахахахахах)) а они все тужатся и кричат каждый матч с надеждой на светлое будущее...а их как коней расстреляли под Краснодаром

      0
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      Рейтинг: +100

      СК 26 минут назад

      Всё по делу. ЦСКА в матче с Краснодаром рассчитывает на поддержку своих болельщиков. А что это за поддержка, если болельщики не ругаются матом и не жгут файеры?!

      0
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      Рейтинг: +401

      Rus9I 44 минуты назад

      Странная заявка от ЦСКА
      Возможно есть какая то причина, хотелось бы узнать подробнее.

      Краснодар вообще молодцы в этом плане. Знают что возможно будет много зрителей, и все ровно дают возможность посетить матч бесплатно.
      Политика Краснодара, ведет к популярности футбола в регионе. И уважительному отношению со стороны болельщиков других клубов.
      Это вам не Баклан арена)

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      Рейтинг: +3416

      Рубинище 46 минут назад

      Лошади против овса.

      0
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      Рейтинг: +976

      Давид59 59 минут назад

      Надо включить "дедуктивный метод". Почему "только за деньги"? Моя версия: фанаты не могут без мата (прямо стих какой-то). Или: у фанатов столько денег, что девать их просто некуда. Все матрацы полные.

      0
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      Рейтинг: +4321

      Mazai-NN 1 час назад

      Я чего то не понимаю? По какой причине не предоставлять бесплатные билеты? в чем смысл обращения?

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      Рейтинг: +3416

      Рубинище > Mazai-NN 1 час назад

      ага Непонятно. клуб насрал на своих же болел получается? зачем такие просьбы.

      0
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      Рейтинг: +624

      Серёга Краснодарский 1 час назад

      воспользуюсь площадкой пару слов. сегодня бабы на чемпе в Японии по гандболу у делали хозяек. вот где рубились как львы. молодцы девчата!

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      Рейтинг: +565

      KPCCSPB 1 час назад

      Ахахаха, нормал, Газпром и Дзюба виноват

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