Фундукян: «Краснодар» получил от ЦСКА письмо с просьбой не предоставлять их фанатам бесплатные билеты»

ахахахахахахах)) а они все тужатся и кричат каждый матч с надеждой на светлое будущее...а их как коней расстреляли под Краснодаром
Коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян сообщил о просьбе ЦСКА перед очным матчем команд.
«Все знают, что мы предоставляем бесплатные билеты всем гостям без исключения, взамен просим не ругаться матом и не жечь файера на матчах. С ЦСКА мы играем 7 декабря. Мы получили от них официальное письмо [с просьбой] не предоставлять им билеты бесплатно, только за деньги», – написал Фундукян в твиттере.
- Матч «Краснодар» – ЦСКА пройдет в субботу, начало – в 16:30 мск.
- Краснодарцы идут на третьем месте, опережая армейцев на одно очко.