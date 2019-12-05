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Саутгейт может возглавить «Манчестер Юнайтед»

5 декабря 2019, 08:19
2

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приглашением главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

По информации The Sun, 49-летний специалист может возглавить манкунианцев после Евро-2020.

Другим претендентом на должность считается бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.

  • Сейчас «МЮ» тренирует Уле-Гуннар Сульшер.
  • По итогам 15 туров команда занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.
  • Контракт Саутгейта с Футбольной ассоциацией Англии рассчитан до 2022 года.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Англия Саутгейт Гарет
Комментарии (2)
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OBOLEV
1575529644
В Саутгейта вообще не верю. Со сборной работать и с клубом это 2 разные вещи) Не думаю что он может что то дать Мю. Да и клубный опыт очень скудный ) Миделсбро приходит в голову. С Ведукой и Якубо в атаке и кроссами Даунинга.
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lipatov32
1575551600
Там пол команды разгонять надо вместе с суньшером!)))
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