Саутгейт может возглавить «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приглашением главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

По информации The Sun, 49-летний специалист может возглавить манкунианцев после Евро-2020.

Другим претендентом на должность считается бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.