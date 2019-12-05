Саутгейт может возглавить «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с приглашением главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.
По информации The Sun, 49-летний специалист может возглавить манкунианцев после Евро-2020.
Другим претендентом на должность считается бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.
- Сейчас «МЮ» тренирует Уле-Гуннар Сульшер.
- По итогам 15 туров команда занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.
- Контракт Саутгейта с Футбольной ассоциацией Англии рассчитан до 2022 года.
Источник: The Sun