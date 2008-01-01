Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм», «Челси» победил «Астон Виллу» и другие результаты

    Завершились матчи среды 15-го тура АПЛ.

    «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. Дублем в составе манкунианцев отметился нападающий Маркус Рэшфорд. Единственный гол у «Тоттенхэма» на счету полузащитника Деле Алли.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

    Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Рэшфорд, 6; 1:1 – Алли, 39; 2:1 – Рэшфорд, 49 (с пенальти).

    Вулверхэмптон – Вест Хэм – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дендокер, 23; 2:0 – Кутроне, 86.

    Лестер – Уотфорд – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Варди, 55 (с пенальти); 2:0 – Мэддисон, 90.

    Челси – Астон Вилла – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Абрахам, 24; 1:1 – Трезеге, 41; 2:1 – Маунт, 48.

    Саутгемптон – Норвич – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Ингс, 22; 2:0 – Бертранд, 43; 2:1 – Пукки, 65.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:24
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +84

      Proker 6 минут назад

      Этот Виллиан как спорткар, почти вес тайм отбегал, Челси не с лёгким победой

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74709
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru