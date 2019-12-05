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АПЛ. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм», «Челси» победил «Астон Виллу» и другие результаты

5 декабря 2019, 00:24
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Завершились матчи среды 15-го тура АПЛ.

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. Дублем в составе манкунианцев отметился нападающий Маркус Рэшфорд. Единственный гол у «Тоттенхэма» на счету полузащитника Деле Алли.

Чемпионат Англии. АПЛ. 15-й тур

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Рэшфорд, 6; 1:1 – Алли, 39; 2:1 – Рэшфорд, 49 (с пенальти).

Вулверхэмптон – Вест Хэм – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Дендокер, 23; 2:0 – Кутроне, 86.

Лестер – Уотфорд – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Варди, 55 (с пенальти); 2:0 – Мэддисон, 90.

Челси – Астон Вилла – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Абрахам, 24; 1:1 – Трезеге, 41; 2:1 – Маунт, 48.

Саутгемптон – Норвич – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Ингс, 22; 2:0 – Бертранд, 43; 2:1 – Пукки, 65.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Вулверхэмптон Вест Хэм Лестер Уотфорд Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Саутгемптон Норвич Сити Челси Астон Вилла
Комментарии (2)
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Proker
1575494971
Этот Виллиан как спорткар, почти вес тайм отбегал, Челси не с лёгким победой
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BARCLAYS_APL
1575495637
Именно когда ждали Почеттино он показуху сделал г а н д о н мразь б л я т ь. Все ровно не оргумент Почеттино н а х у й д а л б а е б ы
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