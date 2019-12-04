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Челси - Астон Вилла

04.12.2019, Среда, 22:30 мск Лондон, стадион Стэмфорд Бридж Англия. Премьер-лига, 15 тур Челси - Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
32 тур
2 апреля, суббота 14:45 Астон Вилла 0:4 Челси
9 тур
17 октября, суббота 17:00 Челси 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
24 тур
7 февраля, суббота 18:00 Астон Вилла 1:2 Челси
6 тур
27 сентября, суббота 18:00 Челси 3:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
15 марта, суббота 21:30 Астон Вилла 1:0 Челси
3 тур
21 августа, среда 22:45 Челси 2:1 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
37 тур
11 мая, суббота 15:45 Астон Вилла 1:2 Челси
18 тур
23 декабря, воскресенье 20:00 Челси 8:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
31 тур
31 марта, суббота 18:00 Астон Вилла 2:4 Челси
19 тур
31 декабря, суббота 19:00 Челси 1:3 Астон Вилла
Barclays Asia Trophy 2011
Финал,
30 июля, суббота 16:30 Челси 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
21 тур
2 января, воскресенье 16:30 Челси 3:3 Астон Вилла
8 тур
16 октября, суббота 20:30 Астон Вилла 0:0 Челси
Англия. Кубок (2009/2010)
1/2 финала
10 апреля, суббота 20:00 Астон Вилла 0:3 Челси
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
32 тур
27 марта, суббота 18:00 Челси 7:1 Астон Вилла
9 тур
17 октября, суббота 15:45 Астон Вилла 2:1 Челси
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
26 тур
21 февраля, суббота 15:45 Астон Вилла 0:1 Челси
7 тур
5 октября, воскресенье 18:00 Челси 2:0 Астон Вилла
Англия. Премьер-лига (2007/2008)
19 тур
26 декабря, среда 16:00 Челси 4:4 Астон Вилла
5 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Астон Вилла 2:0 Челси
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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