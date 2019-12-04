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«РБ-Спорт»: РФС ведет переговоры с властями Московской области о строительстве общей базы для всех сборных России

4 декабря 2019, 19:18
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Российский футбольный союз (РФС) ищет место для строительства общей базы для всех сборных страны.

По информации источника, этот вопрос рассматривался еще в 2017 году. Тогда вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко утверждал, что основная база российских футбольных сборных будет создана в «Лужниках» после чемпионата мира 2018 года. Однако проект был закрыт новым руководством организации.

Отмечается, что сейчас основные мужская и женская сборные занимаются на олимпийской базе учебно-тренировочного центра (УТЦ) «Новогорск». Но этот вариант не устраивает РФС, потому что на территории тренируются также атлеты из других видов спорта, а футбольным командам не хватает места. Например, молодежная сборная России проводит предматчевые сборы на соседней базе «Динамо» в Новогорске.

В связи с этим на данный момент РФС ведет переговоры с властями Подмосковья и рассматривает различные варианты: как готовые базы с возможностью реконструкции под себя, так и площадки для застройки. Этот проект должен стать домашним для национальных команд всех возрастов.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Россия Россия (до 18) Россия (мол)
Комментарии (1)
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Vratarь
1575480015
Хочет РФС быть Владычецей морскою. Всё ей не хватает. Лишь бы проект замутить да с землицей чтоб.
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