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    «РБ-Спорт»: РФС ведет переговоры с властями Московской области о строительстве общей базы для всех сборных России

    Российский футбольный союз (РФС) ищет место для строительства общей базы для всех сборных страны.

    По информации источника, этот вопрос рассматривался еще в 2017 году. Тогда вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко утверждал, что основная база российских футбольных сборных будет создана в «Лужниках» после чемпионата мира 2018 года. Однако проект был закрыт новым руководством организации.

    Отмечается, что сейчас основные мужская и женская сборные занимаются на олимпийской базе учебно-тренировочного центра (УТЦ) «Новогорск». Но этот вариант не устраивает РФС, потому что на территории тренируются также атлеты из других видов спорта, а футбольным командам не хватает места. Например, молодежная сборная России проводит предматчевые сборы на соседней базе «Динамо» в Новогорске.

    В связи с этим на данный момент РФС ведет переговоры с властями Подмосковья и рассматривает различные варианты: как готовые базы с возможностью реконструкции под себя, так и площадки для застройки. Этот проект должен стать домашним для национальных команд всех возрастов.

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 19:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +355

      Vratarь 6 минут назад

      Хочет РФС быть Владычецей морскою. Всё ей не хватает. Лишь бы проект замутить да с землицей чтоб.

      0
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      Рейтинг: +982

      alarm 52 минуты назад

      и отдельный загон для свиней на базе нужен, где-нибудь в углу.

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