Агент Педро Роши: «Со «Спартаком» по поводу будущего не общались»

Хэмилтон Бернард, агент нападающего «Спартака» Педро Роши, рассказал о планах футболиста на будущее.
Бразилец на данный момент выступает на правах аренды за «Крузейро».
«Пока мы не общались с Цорном или с кем-то другим из «Спартака» по поводу его будущего в команде. Все переговоры планируются после декабря, когда завершится сезон в Бразилии. Что касается информации по поводу возможного обмена, то пока ничего сказать не могу. У «Крузейро» действительно есть сложности с финансами. Я не знаю, захочет ли «Спартак» меняться футболистами», – сказал Бернард.
- Педро Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в августе 2017 года за 12 миллионов евро.
- За московскую команду форвард провел 19 игр, забил один мяч и сделал две результативные передачи.
- В апреле «Крузейро» арендовал игрока до конца 2019 года за 750 тысяч евро.
Источник: «Бизнес Online»