Агент Педро Роши: «Со «Спартаком» по поводу будущего не общались»

Хэмилтон Бернард, агент нападающего «Спартака» Педро Роши, рассказал о планах футболиста на будущее.

Бразилец на данный момент выступает на правах аренды за «Крузейро».

«Пока мы не общались с Цорном или с кем-то другим из «Спартака» по поводу его будущего в команде. Все переговоры планируются после декабря, когда завершится сезон в Бразилии. Что касается информации по поводу возможного обмена, то пока ничего сказать не могу. У «Крузейро» действительно есть сложности с финансами. Я не знаю, захочет ли «Спартак» меняться футболистами», – сказал Бернард.