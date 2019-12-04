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  • Агент Педро Роши: «Со «Спартаком» по поводу будущего не общались»

Агент Педро Роши: «Со «Спартаком» по поводу будущего не общались»

4 декабря 2019, 11:27
8

Хэмилтон Бернард, агент нападающего «Спартака» Педро Роши, рассказал о планах футболиста на будущее.

Бразилец на данный момент выступает на правах аренды за «Крузейро».

«Пока мы не общались с Цорном или с кем-то другим из «Спартака» по поводу его будущего в команде. Все переговоры планируются после декабря, когда завершится сезон в Бразилии. Что касается информации по поводу возможного обмена, то пока ничего сказать не могу. У «Крузейро» действительно есть сложности с финансами. Я не знаю, захочет ли «Спартак» меняться футболистами», – сказал Бернард.

  • Педро Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в августе 2017 года за 12 миллионов евро.
  • За московскую команду форвард провел 19 игр, забил один мяч и сделал две результативные передачи.
  • В апреле «Крузейро» арендовал игрока до конца 2019 года за 750 тысяч евро.

Источник: «Бизнес Online»
Россия. Премьер-лига Спартак Крузейро Роша Педро
Комментарии (8)
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vka1970
1575449720
Тяжёлое наследие Измайлова.
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SLADE2019
1575452583
Во время зимнего перерыва с ним определятся. Не выбрасывать же 12 млн.?
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алдан2014
1575452966
Головные боли Цорна:роша и Тиль...кому впарить не за совсем даром такое богатство
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Давид59
1575458303
Как говорил Кашпировский - это нормально. Вон Зенит тоже самосвал аргентинцев закупил. И что на выходе?
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