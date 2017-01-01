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    Агент Педро Роши: «Со «Спартаком» по поводу будущего не общались»

    Хэмилтон Бернард, агент нападающего «Спартака» Педро Роши, рассказал о планах футболиста на будущее.

    Бразилец на данный момент выступает на правах аренды за «Крузейро».

    «Пока мы не общались с Цорном или с кем-то другим из «Спартака» по поводу его будущего в команде. Все переговоры планируются после декабря, когда завершится сезон в Бразилии. Что касается информации по поводу возможного обмена, то пока ничего сказать не могу. У «Крузейро» действительно есть сложности с финансами. Я не знаю, захочет ли «Спартак» меняться футболистами», – сказал Бернард.

    • Педро Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» в августе 2017 года за 12 миллионов евро.
    • За московскую команду форвард провел 19 игр, забил один мяч и сделал две результативные передачи.
    • В апреле «Крузейро» арендовал игрока до конца 2019 года за 750 тысяч евро.

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 11:27
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10549

      vka1970 45 минут назад

      Тяжёлое наследие Измайлова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1813

      Борат 1 час назад

      сколько таких рошей по 12 лямов прошло через тарасню...
      накупят г*на кривоногого, а виноваты пиджаки, судьи, вар, газпром и т.д.
      стыдно за спартак (клуб, запрещённый среди натуралов россии).

      -1
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      ...
      Рейтинг: +396

      Rus9I > Борат 49 минут назад

      Ты хочешь сказать что Зенит меньше тратит?

      (клуб, запрещённый среди натуралов россии).
      Вам только файер в заднем проходе носить)))

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