Manchester Evening News: Покеттино согласился возглавить «МЮ»

Маурисио Покеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед».
Аргентинский специалист уже дал согласие руководству манкунианцев, сообщает Manchester Evening News.
По информации источника, Покеттино готов был возглавить «МЮ» еще после увольнения Жозе Моуринью в декабре 2018 года.
- Покеттино был уволен из «Тоттенхэма» в ноябре этого года.
- «МЮ» на данный момент возглавляет Уле-Гуннар Сульшер.
- Ранее появилась информация, что норвежский специалист может быть отправлен в отставку, если команда проиграет в ближайших матчах.
Источник: Manchester Evening News