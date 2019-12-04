Manchester Evening News: Покеттино согласился возглавить «МЮ»

Маурисио Покеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Аргентинский специалист уже дал согласие руководству манкунианцев, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, Покеттино готов был возглавить «МЮ» еще после увольнения Жозе Моуринью в декабре 2018 года.