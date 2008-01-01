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    Manchester Evening News: Покеттино согласился возглавить «МЮ»

    Маурисио Покеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед».

    Аргентинский специалист уже дал согласие руководству манкунианцев, сообщает Manchester Evening News.

    По информации источника, Покеттино готов был возглавить «МЮ» еще после увольнения Жозе Моуринью в декабре 2018 года.

    • Покеттино был уволен из «Тоттенхэма» в ноябре этого года.
    • «МЮ» на данный момент возглавляет Уле-Гуннар Сульшер.
    • Ранее появилась информация, что норвежский специалист может быть отправлен в отставку, если команда проиграет в ближайших матчах.

    Источник: Manchester Evening News

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    Сегодня, 11:12
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +35848

      portero 38 минут назад

      вот ожидал этого сразу как в Тотене конфликт случился.
      удачи в МЮ !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +767

      petr69 46 минут назад

      Наверное нужен пожестче.Почеттино вряд ли расшевелит, и разогнать
      Погба

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +85

      Proker > petr69 23 минуты назад

      Он наверняка учёл ситуация в Тоттенхэме....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +926

      mig28 50 минут назад

      Будет интересно посмотреть...в последнее время мю похож на спартак, меняет тренеров как перчатки, а толку от этого маловато

      0
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