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Manchester Evening News: Покеттино согласился возглавить «МЮ»

4 декабря 2019, 11:12
26

Маурисио Покеттино может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Аргентинский специалист уже дал согласие руководству манкунианцев, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, Покеттино готов был возглавить «МЮ» еще после увольнения Жозе Моуринью в декабре 2018 года.

  • Покеттино был уволен из «Тоттенхэма» в ноябре этого года.
  • «МЮ» на данный момент возглавляет Уле-Гуннар Сульшер.
  • Ранее появилась информация, что норвежский специалист может быть отправлен в отставку, если команда проиграет в ближайших матчах.

Источник: Manchester Evening News
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Почеттино Маурисио Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (26)
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mig28
1575449357
Будет интересно посмотреть...в последнее время мю похож на спартак, меняет тренеров как перчатки, а толку от этого маловато
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petr69
1575449604
Наверное нужен пожестче.Почеттино вряд ли расшевелит, и разогнать Погба
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portero
1575450100
вот ожидал этого сразу как в Тотене конфликт случился. удачи в МЮ !
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DSmoto
1575452847
жаль до сегодняшнего матча не поменяли - было б интересно МЮ-Тоттенхем посмотреть вдвойне, хотя и так интересно )
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kliker
1575456790
Почетино классный тренер, но "бестрофейщик". Опять МЮ будет маяться.
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Fin035
1575461329
Покеттино надо было уходить в другой Чемпионат, а так, шило на мыло!
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"Локо" в атаке
1575468159
Год назад могли ключ на ключ махнуться сразу Моу на Поке )))
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zigbert
1575472265
А что тянуть ,тренер свободный. Вряд ли Сульшеру удастся наладить игру в ближайших матчах.
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Oldtrafford83
1575475766
Современные реалии к сожалению много времени не дают,Сульшера жаль!!!(
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BARCLAYS_APL
1575484843
Если после Тоттенхема возглавит хоть что та успеет сделать против Сити
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