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    The Sun: Сульшер предупредил игроков «МЮ», что может быть уволен после матча с «Манчестер Сити»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер предупредил футболистов о том, что в ближайшее время его могут уволить.

    По данным источника, специалист осознает недовольство руководства «МЮ» результатами и понимает, что клуб рассматривает ему замену. Основным претендентом называют Маурисио Покеттино.

    Сульшера могут уволить в случае поражения от «Тоттенхэма» или «Манчестер Сити», с которыми «МЮ» предстоит сыграть на этой неделе.

    • За 14 туров «МЮ» лишь четыре раза побеждал соперников по чемпионату.
    • У клуба из Манчестера 18 очков и девятое место в турнирной таблице АПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 22 очка.

    Источник: The Sun

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