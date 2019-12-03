The Sun: Сульшер предупредил игроков «МЮ», что может быть уволен после матча с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер предупредил футболистов о том, что в ближайшее время его могут уволить.
По данным источника, специалист осознает недовольство руководства «МЮ» результатами и понимает, что клуб рассматривает ему замену. Основным претендентом называют Маурисио Покеттино.
Сульшера могут уволить в случае поражения от «Тоттенхэма» или «Манчестер Сити», с которыми «МЮ» предстоит сыграть на этой неделе.
- За 14 туров «МЮ» лишь четыре раза побеждал соперников по чемпионату.
- У клуба из Манчестера 18 очков и девятое место в турнирной таблице АПЛ.
- Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 22 очка.
Источник: The Sun