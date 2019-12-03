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  • The Sun: Сульшер предупредил игроков «МЮ», что может быть уволен после матча с «Манчестер Сити»

The Sun: Сульшер предупредил игроков «МЮ», что может быть уволен после матча с «Манчестер Сити»

3 декабря 2019, 09:55
2

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер предупредил футболистов о том, что в ближайшее время его могут уволить.

По данным источника, специалист осознает недовольство руководства «МЮ» результатами и понимает, что клуб рассматривает ему замену. Основным претендентом называют Маурисио Покеттино.

Сульшера могут уволить в случае поражения от «Тоттенхэма» или «Манчестер Сити», с которыми «МЮ» предстоит сыграть на этой неделе.

  • За 14 туров «МЮ» лишь четыре раза побеждал соперников по чемпионату.
  • У клуба из Манчестера 18 очков и девятое место в турнирной таблице АПЛ.
  • Отставание от лидирующего «Ливерпуля» – 22 очка.

Источник: The Sun
Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Сульшер Уле-Гуннар
Комментарии (2)
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Nimnul
1575373884
Ванга Нострадамусовна Сульшер.
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BARCLAYS_APL
1575379694
Лучше с Тоттенхемом чтоб Почеттино с Сити подготовил М Ю
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