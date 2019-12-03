Три футболиста «Авангарда» расторгли контракт с клубом из-за ввода потолка зарплат

По информации «Чемпионата», нападающие Роман Минаев, Артем Федчук и полузащитник Илья Кубышкин покидают курский «Авангард».

Игроки расторгли контракт с клубом из-за ввода потолка зарплат. Футболисты стали свободными агентами и смогут перейти в другую команду бесплатно.