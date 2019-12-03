Три футболиста «Авангарда» расторгли контракт с клубом из-за ввода потолка зарплат

По информации «Чемпионата», нападающие Роман Минаев, Артем Федчук и полузащитник Илья Кубышкин покидают курский «Авангард».
Игроки расторгли контракт с клубом из-за ввода потолка зарплат. Футболисты стали свободными агентами и смогут перейти в другую команду бесплатно.
- В этом сезоне 21-летний Минаев сыграл в 25 матчах ФНЛ, забил шесть голов, отдал пять результативных передач. Форвард – лучший бомбардир клуба.
- «Авангард» с 27 очками занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ, до зоны вылета – два очка.
Источник: «Чемпионат»