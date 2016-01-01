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    Три футболиста «Авангарда» расторгли контракт с клубом из-за ввода потолка зарплат

    По информации «Чемпионата», нападающие Роман Минаев, Артем Федчук и полузащитник Илья Кубышкин покидают курский «Авангард».

    Игроки расторгли контракт с клубом из-за ввода потолка зарплат. Футболисты стали свободными агентами и смогут перейти в другую команду бесплатно.

    • В этом сезоне 21-летний Минаев сыграл в 25 матчах ФНЛ, забил шесть голов, отдал пять результативных передач. Форвард – лучший бомбардир клуба.
    • «Авангард» с 27 очками занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ, до зоны вылета – два очка.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +650

      life85 33 минуты назад

      Крысы побежали ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2577

      TOMSON > life85 22 минуты назад

      С чего вдруг они крысы?

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