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  • Три футболиста «Авангарда» расторгли контракт с клубом из-за ввода потолка зарплат

Три футболиста «Авангарда» расторгли контракт с клубом из-за ввода потолка зарплат

3 декабря 2019, 17:22
4

По информации «Чемпионата», нападающие Роман Минаев, Артем Федчук и полузащитник Илья Кубышкин покидают курский «Авангард».

Игроки расторгли контракт с клубом из-за ввода потолка зарплат. Футболисты стали свободными агентами и смогут перейти в другую команду бесплатно.

  • В этом сезоне 21-летний Минаев сыграл в 25 матчах ФНЛ, забил шесть голов, отдал пять результативных передач. Форвард – лучший бомбардир клуба.
  • «Авангард» с 27 очками занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ, до зоны вылета – два очка.

Источник: «Чемпионат»
Россия. ФНЛ Авангард Федчук Артем Кубышкин Илья Минаев Роман
Комментарии (4)
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life85
1575383814
Крысы побежали ...
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LAY394
1575389278
А потолки то какие?
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LAY394
1575389297
мрот?
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evgevg13
1575624283
правильно, пусть идут работать на завод или в с\х- там зарплаты их удовлетворят...
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