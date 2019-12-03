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  • Месси: «Когда Роналду сравнялся со мной по «Золотым мячам», должен признать, я слегка расстроился»

Месси: «Когда Роналду сравнялся со мной по «Золотым мячам», должен признать, я слегка расстроился»

3 декабря 2019, 14:00
7

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал соперничество с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду за награду «Золотых мячей».

«С одной стороны, я ценил то, что был единственным, кто смог завоевать пять «Золотых мячей». Когда Криштиану сравнялся со мной, должен признать, я слегка расстроился. Я больше не был один на вершине. Но это было логично, хоть и приятнее, когда ты один.

Лучший ли я игрок в истории? Честно говоря, очень сложно сказать. В другие эпохи были великолепные игроки, всегда сложно сравнивать их с современными игроками – Криштиану, Неймаром, Мбаппе. У каждого свои предпочтения.

Честно, я не знаю, лучший ли я игрок в истории футбола. Мне повезло выиграть «Золотой мяч» на один раз больше, быть с шестью победами одному. И это радует, – цитирует Месси GFFN со ссылкой на газету France Football.

  • 32-летний Месси в понедельник получил свой шестой «Золотой мяч».
  • У 34-летнего Роналду – пять таких наград.

Месси – обладатель «Золотого мяча» 2019 года


Источник: GFFN
Испания. Примера Италия. Серия А Барселона Ювентус Месси Лионель Роналду Криштиану
Комментарии (7)
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ivanthebest
1575376392
А всегда говорил, что личные награды для него не имеют значения...
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regbiN
1575376816
Роналду к сожалению стареет на два года быстрее чем месси
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Dizayner
1575389121
помнится кто-то говорил о чуть ли не божественной скромности лео и вот на тебе, такие высказывания))) динарко привет))
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САНЁК17
1575390781
Лео и Рона оба лучшее,молодцы ребята.Разница между вами 13000 евро и всё не более того.....
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Decorhome
1575449105
Откровение. Все верно
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Plyash
1575467604
Месси цитирует GFFN со ссылкой на Fr. Foo? Человек,который даёт интервью, затем цитирует это интервью через ссылку? Бред сивой кобылы, эти папарацци нас за идиотов принимают.
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