Месси: «Когда Роналду сравнялся со мной по «Золотым мячам», должен признать, я слегка расстроился»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал соперничество с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду за награду «Золотых мячей».

«С одной стороны, я ценил то, что был единственным, кто смог завоевать пять «Золотых мячей». Когда Криштиану сравнялся со мной, должен признать, я слегка расстроился. Я больше не был один на вершине. Но это было логично, хоть и приятнее, когда ты один.

Лучший ли я игрок в истории? Честно говоря, очень сложно сказать. В другие эпохи были великолепные игроки, всегда сложно сравнивать их с современными игроками – Криштиану, Неймаром, Мбаппе. У каждого свои предпочтения.

Честно, я не знаю, лучший ли я игрок в истории футбола. Мне повезло выиграть «Золотой мяч» на один раз больше, быть с шестью победами одному. И это радует, – цитирует Месси GFFN со ссылкой на газету France Football.

32-летний Месси в понедельник получил свой шестой «Золотой мяч».

У 34-летнего Роналду – пять таких наград.

Месси – обладатель «Золотого мяча» 2019 года



