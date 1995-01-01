Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    3 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?

    Месси: «Когда Роналду сравнялся со мной по «Золотым мячам», должен признать, я слегка расстроился»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал соперничество с форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду за награду «Золотых мячей».

    «С одной стороны, я ценил то, что был единственным, кто смог завоевать пять «Золотых мячей». Когда Криштиану сравнялся со мной, должен признать, я слегка расстроился. Я больше не был один на вершине. Но это было логично, хоть и приятнее, когда ты один.

    Лучший ли я игрок в истории? Честно говоря, очень сложно сказать. В другие эпохи были великолепные игроки, всегда сложно сравнивать их с современными игроками – Криштиану, Неймаром, Мбаппе. У каждого свои предпочтения.

    Честно, я не знаю, лучший ли я игрок в истории футбола. Мне повезло выиграть «Золотой мяч» на один раз больше, быть с шестью победами одному. И это радует, – цитирует Месси GFFN со ссылкой на газету France Football.

    • 32-летний Месси в понедельник получил свой шестой «Золотой мяч».
    • У 34-летнего Роналду – пять таких наград.

    Месси – обладатель «Золотого мяча» 2019 года


    Источник: GFFN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:00
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74700
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru