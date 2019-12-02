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    Месси – обладатель «Золотого мяча» 2019 года

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком 2019 года по версии журнала France Football.

    Аргентинец получил «Золотой мяч», который стал для него шестым в карьере. Это абсолютный рекорд.

    В голосовании капитан «Барсы» опередил Вирджила ван Дейка («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Ювентус») и Садио Мане («Ливерпуль»).

    • В 2019 году Месси выиграл Примеру и стал бронзовым призером Кубка Америки.
    • Статистика 32-летнего форварда с начала календарного года: 54 матча, 46 голов и 18 ассистов.

    Источник: «Бомбардир»

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    02.12.2019 23:32
    Комментарии34
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      Рейтинг: +193

      Great Tartaria 16 секунд назад

      а где Мбапе, Дибала, Мане,Кавани тотже Квальярелла, хотябы Жервинью......???? да много кто тащит на себе команды, забивает, асистирует....... нет, снова Месси.. надоело, чес слово... но из Месси, Ван Дейк и Роналдо, наверное Ван Дейк более достоин

      0
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      Рейтинг: +1231

      playsh 7 минут назад

      Здесь берутся во внимание не достижения игрока в составе какой-либо команды,а просто личные качества спортсмена как футболиста,его техника.Он с одних стандартов наколотил столько,что иные за всю жизнь не забьют,ассистов дикое количество выдал,забивает с обеих ног,хоть левша,поле видит фантастически,рывок как у спринтера.Всё таки Лео лучший.

      1
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      Рейтинг: +819

      Maxi_7 > playsh 8 минут назад

      Жуниньо Пернамбукано в свое время не дали ЗМ и даже в тройку не включали, хотя со штрафных он колотил куда чаще и с куда менее очевидных позиций, да и видение поля у него было под стать вместе с пасом....думаю, для определения лучшего игрока нужно что-то еще...хм...что же это...

      1
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      Рейтинг: +819

      Maxi_7 16 минут назад

      Не согласен. Не буду разводить срач, скажу коротко - лучший игрок в мире делает партнеров по команде лучше.
      Когда у Месси идет игра, у всех все хорошо, когда у Месси не идет, то Месси идет....пешком, опустив голову, а "Васи" идут на*ер....
      Роналду делает команды сильнее, Ван Дейк делает свои команды сильнее...... Лео создает видимость этого своей блистательной, умопомрачительной, невероятной, захватывающей (еще 100500 эпитетов на ваш вкус) игрой затмевая всех и вся..... но это иллюзия, ведь Барса, как и Аргентина с каждым годом очередного прогресса Лионеля становятся только слабее как команды, потому как никто не осмелится перечить... отсюда и почти полное управление командой игроком....игроком, Карл.... так не должно быть.... "слишком много власти для одного человека"(цитата из фильма), и так не будет - что подтверждается результатами решающих матчей сезона....
      Так что мы там говорили вначале...... лучший игрок в мире делает лучшими своих партнеров.........?

      2
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      Рейтинг: +890

      loko-the_best 25 минут назад

      Пффф

      1
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      Рейтинг: -69

      BARCLAYS_APL 29 минут назад

      Да будут все мертвыми все кто голосовал за него и поддерживал всем коррупционерами мира за не справедливость и переотценную само отценку и родаки ваши тоже чтоб от рака здохли. Н а х у й ненужны ваши гребанные ответы и анти лайки ущербы.

      -1
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      Рейтинг: +126

      Ronko 36 минут назад

      Бред, серьёзно. Вопрос, а что вообще нужно было сделать тогда Ван дейку чтобы выиграть ЗМ? Ну серьезно? Для защитника он сделал почти максимум. Давайте тогда все мячи месси дадим, в ла лиге он всегда много забивает. Хотя при этом в ЛЧ он забил далеко от рекорда, про сборные я молчу. Так как тогда вообще быть другим игрокам?

      2
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      Рейтинг: +6962

      ivanthebest 42 минуты назад

      Не, ну а х..ле! Не очень симпатизирую Месси, но стоит признать, что это первый год когда я рад, что именно он получил награду. Всё справедливо.

      1
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      Рейтинг: +116

      n1hat 44 минуты назад

      А че не шлюхе зюбе? газпром не смог купить?

      0
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      Рейтинг: +4582

      GoldPlayFIFARus9 44 минуты назад

      Афигеть, за 54 матча 46 + 18. У нас в чемпионате столько голов половина команд не забьёт,а тут один чел....

      3
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      Рейтинг: +1340

      AZ 50 минут назад

      Ван Дейк был не менее достоин...

      5
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