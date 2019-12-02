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Месси – обладатель «Золотого мяча» 2019 года

2 декабря 2019, 23:32
66

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком 2019 года по версии журнала France Football.

Аргентинец получил «Золотой мяч», который стал для него шестым в карьере. Это абсолютный рекорд.

В голосовании капитан «Барсы» опередил Вирджила ван Дейка («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Ювентус») и Садио Мане («Ливерпуль»).

  • В 2019 году Месси выиграл Примеру и стал бронзовым призером Кубка Америки.
  • Статистика 32-летнего форварда с начала календарного года: 54 матча, 46 голов и 18 ассистов.

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Европа Барселона Месси Лионель
Комментарии (66)
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Авек плезир
1575319041
Месси то молодец, а вот мудаки из матч тв не смогли даже переводчика найти с французского, благодаря чему пришлось слушать неуместные рассуждения чердака
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KyLe2712
1575319137
Месси феномен. Поздравляем
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zatonn
1575319911
Знаете, это уже и не смешно. Попахивает откровенным маразмом
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Psih86
1575320417
Поздравляю. Все абсолютно заслуженно. Мяч это индивидуальная награда, как правильно заметил комментатор. Раз его большенство выбрало, значит все заслуженно. И кстати голосовали там люди не с бомбардира, которые разбираются лучше всех в футболе.
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n1hat
1575321109
А че не шлюхе зюбе? газпром не смог купить?
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ivanthebest
1575321204
Не, ну а х..ле! Не очень симпатизирую Месси, но стоит признать, что это первый год когда я рад, что именно он получил награду. Всё справедливо.
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BARCLAYS_APL
1575321989
Да будут все мертвыми все кто голосовал за него и поддерживал всем коррупционерами мира за не справедливость и переотценную само отценку и родаки ваши тоже чтоб от рака здохли. Н а х у й ненужны ваши гребанные ответы и анти лайки ущербы.
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Great Tartaria
1575323950
а где Мбапе, Дибала,Кавани, Суарес тотже Квальярелла, хотябы Жервинью......???? да много кто тащит на себе команды, забивает, асистирует....... нет, снова Месси.. надоело, чес слово... но из Месси, Ван Дейк, Мане и Роналдо, наверное Мане или Ван Дейк более достоин!!!
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[B.of.B.] Mr. Zugzwang
1575340192
Второй сомнительный зм у Лео. Жаль.
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Ronko
1575341452
Прочел все коменты. Ребят, Лео гений, никто не спорит, НО! да что уж, давайте Лео каждый год ЗМ давать, как вам? Пусть ничего не выигрывает, но зато какие штрафные кладет, как старается, а, как идея? Ладно бы рекорд по голам за год (свой же) побил, но даже близко нет. Короче ни одного внятного адекватного аргумента из комментариев на сайте так и не увидел, что меня немного успокаивает, еще один сомнительный ЗМ, увы.
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