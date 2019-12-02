Месси – обладатель «Золотого мяча» 2019 года

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси признан лучшим игроком 2019 года по версии журнала France Football.

Аргентинец получил «Золотой мяч», который стал для него шестым в карьере. Это абсолютный рекорд.

В голосовании капитан «Барсы» опередил Вирджила ван Дейка («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Ювентус») и Садио Мане («Ливерпуль»).