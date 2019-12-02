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  • Шунин: «Динамо» поучаствует во всех мероприятиях «Золотого мяча». Приз имени Яшина очень важен»

Шунин: «Динамо» поучаствует во всех мероприятиях «Золотого мяча». Приз имени Яшина очень важен»

2 декабря 2019, 12:26
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин сообщил, что делегация клуба появится на церемонии вручения «Золотого мяча», где также назовут первого обладателя премии имени Льва Яшина.

«Приглашение на вручение «Золотого мяча» прислали в «Динамо». Новый приз лучшему вратарю мира носит имя Льва Яшина – я приглашен как голкипер «Динамо» и сборной России. Также в составе нашей делегации едет внук Льва Ивановича Василий Фролов и руководство клуба. Мы будем участвовать во всех официальных мероприятиях «Золотого мяча» как специальные гости. Это главная премия в мире футбола, и для меня большая честь представлять «Динамо» на таком уровне.

Приз имени Яшина очень важен. Лев Иванович – единственный вратарь в истории, который получил «Золотой мяч». Нападающим всегда легче стать лучшими – они больше на виду, особенно в наше время, когда много техничных футболистов, которые могут забить в любую секунду. Вратари – это особое амплуа, которое должно оцениваться отдельно даже в силу того, что они играют и ногами, и руками. Это классно, что теперь есть отдельная номинация. Лев Яшин – это легенда «Динамо». То, что приз носит его имя – гордость для всего футбола нашей страны», – сказал Шунин.

  • Церемония награждения пройдет 2 декабря в театре Шатле в Париже. В понедельник также вручат женский «Золотой мяч», награду лучшему игроку младше 21 года и приз лучшему вратарю мира имени Яшина, учрежденный France Football.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Россия Шунин Антон Яшин Лев
Комментарии (3)
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InterMilLano1908
1575283993
Круто, хоть так наши туда попадут
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Суворов_лучший
1575301360
Лев Иванович - олицетворение великой сборной Советского Союза как по футболу, так и по другим видам спорта, в которых мы рвали всех, несмотря на то, что америкосы и лижущие им зад западные европейцы пытались засудить нас всегда!
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Plyash
1575317964
Яшин это целая эпоха в нашем и мировом спорте.Благодаря ему Русских людей любят и знают на всех континентах, и это уже навсегда. Низкий поклон Вам, Лев Иванович.
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