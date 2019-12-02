Шунин: «Динамо» поучаствует во всех мероприятиях «Золотого мяча». Приз имени Яшина очень важен»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин сообщил, что делегация клуба появится на церемонии вручения «Золотого мяча», где также назовут первого обладателя премии имени Льва Яшина.

«Приглашение на вручение «Золотого мяча» прислали в «Динамо». Новый приз лучшему вратарю мира носит имя Льва Яшина – я приглашен как голкипер «Динамо» и сборной России. Также в составе нашей делегации едет внук Льва Ивановича Василий Фролов и руководство клуба. Мы будем участвовать во всех официальных мероприятиях «Золотого мяча» как специальные гости. Это главная премия в мире футбола, и для меня большая честь представлять «Динамо» на таком уровне.

Приз имени Яшина очень важен. Лев Иванович – единственный вратарь в истории, который получил «Золотой мяч». Нападающим всегда легче стать лучшими – они больше на виду, особенно в наше время, когда много техничных футболистов, которые могут забить в любую секунду. Вратари – это особое амплуа, которое должно оцениваться отдельно даже в силу того, что они играют и ногами, и руками. Это классно, что теперь есть отдельная номинация. Лев Яшин – это легенда «Динамо». То, что приз носит его имя – гордость для всего футбола нашей страны», – сказал Шунин.