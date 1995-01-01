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    Месси забил «Атлетико» 25-й гол. Больше раз аргентинец отличался только в матчах с «Севильей»

    Гол нападающего «Барселоны» Лионеля Месси принес его команде победу в матче 15-го тура Примеры с «Атлетико» (1:0).

    Для аргентинского вингера этот забитый мяч стал 25-м в 27 матчах против «Атлетико». Больше голов Месси забивал только одной команде – «Севилье» (29).

    • В этом сезоне чемпионата Испании Месси провел девять матчей, забил девять голов и сделал пять результативных передач.
    • «Барселона» лидирует в турнирной таблице Примеры – 31 очко.

    Примера. «Барселона» обыграла «Атлетико» благодаря голу Месси в концовке

    Источник: твиттер Gracenote Live

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