Месси забил «Атлетико» 25-й гол. Больше раз аргентинец отличался только в матчах с «Севильей»

Гол нападающего «Барселоны» Лионеля Месси принес его команде победу в матче 15-го тура Примеры с «Атлетико» (1:0).

Для аргентинского вингера этот забитый мяч стал 25-м в 27 матчах против «Атлетико». Больше голов Месси забивал только одной команде – «Севилье» (29).

В этом сезоне чемпионата Испании Месси провел девять матчей, забил девять голов и сделал пять результативных передач.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице Примеры – 31 очко.

Примера. «Барселона» обыграла «Атлетико» благодаря голу Месси в концовке