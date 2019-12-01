Уткин: «Если Жиго удастся сделать с Дзюбой то же, что Боята, игра «Зенита» разрушится»

Журналист и блогер Василий Уткин накануне матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» высказался о нападающем петербургской команды Артеме Дзюбе.

«Главный вопрос игровой – Дзюба, конечно. Игра «Зенита» в атаке, то есть с того момента, как нужно забивать гол, всецело построена на нем. Есть три факта о сегодняшнем Дзюбе, которые нужно знать. Два из них новые.

Третий: в конце календарного года Дзюба теряет форму. Его игра основана на физической силе, она энергозатратна. В ноябре (а сегодня и ноябрь позади) он половина от себя в боевой форме. Так было и год назад (а это был лучший год Артема), и два (возможно, худший).

Два новых заострила неделя сборных. Матч в Сан-Марино крайне важен для понимания, кто такой Дзюба. Выйти и пробыть на поле целый матч лидер сборной на исходе сезона, перед важнейшими играми мог только для одного: голы, рекорд. Все остальные задачи решались бы и без него. И он не смог сделать ничего, когда услышал трибуны.

Дзюба очень эмоционален. Еще и не умен, но это ладно; популярность на пике он принимает как реальность. Спортсмена попытка оскорбить в большинстве случаев заводит. Его расклеила. Но к матчу в Санкт-Петербурге это не имеет отношения.

Во-первых, прошло время. Во-вторых, повторить ситуацию на «Газпром-Арене» невозможно. Там совершенно другая поддержка за Дзюбу. И сейчас Артем эмоционально уже пережил санмаринскую историю и перезарядил батареи. Теперь те оскорбления работают ему в пандан – они разгоняют поддержку за Дзюбу. Но есть и третье обстоятельство. Его показала игра с Бельгией.

Там Дзюбу убрал в борьбе один на один защитник Боята. Нормальный игрок, даже хороший, но простой, без изысков и очень сильный физически. Гораздо сильней Артема. Раза три Боята просто демонстративно убирал Дзюбу плечом, бедром – уничтожал.

Возможно, для этого Боята в этом матче и выходил. И у «Спартака» есть аналогичный игрок. Это Жиго. Кстати, антропометрически он с Боятой очень схож.

Я уверен, что Жиго сыграет по Дзюбе. И если ему удастся сделать с Артемом то же, что Боята, игра «Зенита» разрушится. Вот главный смысл предстоящего матча», – написал Уткин в телеграме.