Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Если Жиго удастся сделать с Дзюбой то же, что Боята, игра «Зенита» разрушится»

Уткин: «Если Жиго удастся сделать с Дзюбой то же, что Боята, игра «Зенита» разрушится»

1 декабря 2019, 18:42
7

Журналист и блогер Василий Уткин накануне матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» высказался о нападающем петербургской команды Артеме Дзюбе.

«Главный вопрос игровой – Дзюба, конечно. Игра «Зенита» в атаке, то есть с того момента, как нужно забивать гол, всецело построена на нем. Есть три факта о сегодняшнем Дзюбе, которые нужно знать. Два из них новые.

Третий: в конце календарного года Дзюба теряет форму. Его игра основана на физической силе, она энергозатратна. В ноябре (а сегодня и ноябрь позади) он половина от себя в боевой форме. Так было и год назад (а это был лучший год Артема), и два (возможно, худший).

Два новых заострила неделя сборных. Матч в Сан-Марино крайне важен для понимания, кто такой Дзюба. Выйти и пробыть на поле целый матч лидер сборной на исходе сезона, перед важнейшими играми мог только для одного: голы, рекорд. Все остальные задачи решались бы и без него. И он не смог сделать ничего, когда услышал трибуны.

Дзюба очень эмоционален. Еще и не умен, но это ладно; популярность на пике он принимает как реальность. Спортсмена попытка оскорбить в большинстве случаев заводит. Его расклеила. Но к матчу в Санкт-Петербурге это не имеет отношения.

Во-первых, прошло время. Во-вторых, повторить ситуацию на «Газпром-Арене» невозможно. Там совершенно другая поддержка за Дзюбу. И сейчас Артем эмоционально уже пережил санмаринскую историю и перезарядил батареи. Теперь те оскорбления работают ему в пандан – они разгоняют поддержку за Дзюбу. Но есть и третье обстоятельство. Его показала игра с Бельгией.

Там Дзюбу убрал в борьбе один на один защитник Боята. Нормальный игрок, даже хороший, но простой, без изысков и очень сильный физически. Гораздо сильней Артема. Раза три Боята просто демонстративно убирал Дзюбу плечом, бедром – уничтожал.

Возможно, для этого Боята в этом матче и выходил. И у «Спартака» есть аналогичный игрок. Это Жиго. Кстати, антропометрически он с Боятой очень схож.

Я уверен, что Жиго сыграет по Дзюбе. И если ему удастся сделать с Артемом то же, что Боята, игра «Зенита» разрушится. Вот главный смысл предстоящего матча», – написал Уткин в телеграме.

Источник: Телеграм Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Боята Дедрик Жиго Самуэль Уткин Василий
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
батог
1575215436
Жиго удачи ! Вперед !
Ответить
NEONFOL
1575217294
не лишено смысла
Ответить
Toomans
1575223368
***** какую-то написал по большей части.
Ответить
Kollljan
1575223389
Не смог он, Вася! Не смог! Жиго дно!
Ответить
ZENIT84,
1575225686
Вася ты за то умен что ни один канал не зовет тебя на работу)))
Ответить
paracetamol
1575226604
Молчал бы, жиротряс.
Ответить
житель СПб
1575234237
Василий, а Вы игру Зенита с Ростовом видели? Если бы видели, то такое бы не написали. В Зените есть 3-5 игроков, которые могут выйти на наконечнике и забить. Причем делать это могут одновременно - как было в игре с Ростовом. Что ростовчан и убило психологически - они не понимали, против кого играть. Думаю, что это не происходит только по странной для меня установке тренера. Ну ладно, это дело Семака и команды, а Вы то - ошибаетесь. И в игре с Сан-Марино Дзюба играл не на себя, а на команду. Я его за это однозначно хвалю и уважаю. Всем - хорошего футбола!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+