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    Уткин: «Если Жиго удастся сделать с Дзюбой то же, что Боята, игра «Зенита» разрушится»

    Журналист и блогер Василий Уткин накануне матча 18-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» высказался о нападающем петербургской команды Артеме Дзюбе.

    «Главный вопрос игровой – Дзюба, конечно. Игра «Зенита» в атаке, то есть с того момента, как нужно забивать гол, всецело построена на нем. Есть три факта о сегодняшнем Дзюбе, которые нужно знать. Два из них новые.

    Третий: в конце календарного года Дзюба теряет форму. Его игра основана на физической силе, она энергозатратна. В ноябре (а сегодня и ноябрь позади) он половина от себя в боевой форме. Так было и год назад (а это был лучший год Артема), и два (возможно, худший).

    Два новых заострила неделя сборных. Матч в Сан-Марино крайне важен для понимания, кто такой Дзюба. Выйти и пробыть на поле целый матч лидер сборной на исходе сезона, перед важнейшими играми мог только для одного: голы, рекорд. Все остальные задачи решались бы и без него. И он не смог сделать ничего, когда услышал трибуны.

    Дзюба очень эмоционален. Еще и не умен, но это ладно; популярность на пике он принимает как реальность. Спортсмена попытка оскорбить в большинстве случаев заводит. Его расклеила. Но к матчу в Санкт-Петербурге это не имеет отношения.

    Во-первых, прошло время. Во-вторых, повторить ситуацию на «Газпром-Арене» невозможно. Там совершенно другая поддержка за Дзюбу. И сейчас Артем эмоционально уже пережил санмаринскую историю и перезарядил батареи. Теперь те оскорбления работают ему в пандан – они разгоняют поддержку за Дзюбу. Но есть и третье обстоятельство. Его показала игра с Бельгией.

    Там Дзюбу убрал в борьбе один на один защитник Боята. Нормальный игрок, даже хороший, но простой, без изысков и очень сильный физически. Гораздо сильней Артема. Раза три Боята просто демонстративно убирал Дзюбу плечом, бедром – уничтожал.

    Возможно, для этого Боята в этом матче и выходил. И у «Спартака» есть аналогичный игрок. Это Жиго. Кстати, антропометрически он с Боятой очень схож.

    Я уверен, что Жиго сыграет по Дзюбе. И если ему удастся сделать с Артемом то же, что Боята, игра «Зенита» разрушится. Вот главный смысл предстоящего матча», – написал Уткин в телеграме.

    Источник: Телеграм Василия Уткина

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    Сегодня, 18:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +55

      NEONFOL 1 час назад

      не лишено смысла

      0
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      Рейтинг: -129

      DonBaton II 1 час назад

      Если жирный похудеет,то все акуеют

      0
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      Рейтинг: +6778

      батог 2 часа назад

      Жиго удачи ! Вперед !

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