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  • Ари: «Есть много команд, которые на меня смотрят. Поэтому хочу хорошо выступать и много забивать»

Ари: «Есть много команд, которые на меня смотрят. Поэтому хочу хорошо выступать и много забивать»

1 декабря 2019, 01:14
4

Нападающий «Краснодара» Ари дал понять, что может покинуть клуб из России.

«Есть много команд, которые на меня смотрят. Это клубы из Китая, ОАЭ. Поэтому хочу хорошо выступать и много забивать. Я своей игрой сделаю все, чтобы помочь команде. Хочу заслужить контракт и играть еще много лет, поэтому для меня важно выступать сейчас хорошо. Мне очень приятно, что в 34 года мной интересуются команды из разных стран.

Официальные ли это предложения? Это только интересы, о которых рассказывал агент», – цитирует Ари «РБ-Спорт».

  • В этом сезоне Ари провел за «Краснодар» 18 матчей, забив пять голов и сделав шесть результативных передач.
  • Контракт форварда с российской командой истекает в июне 2020 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Весь мир Краснодар Ари
Комментарии (4)
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general.lizyukov
1575186804
Китайское гражданство тоже примешь?
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Вальдемар IV
1575189231
петушарой был всегда, в сухиномотиве его еще сильнее развратили
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paracetamol
1575190410
Актер ты, конечно, замечательный. В смысле падать и пенальти выпрашивать.
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portero
1575229033
давай забивай, надо очки зарабатывать.
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