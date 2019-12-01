Ари: «Есть много команд, которые на меня смотрят. Поэтому хочу хорошо выступать и много забивать»

Нападающий «Краснодара» Ари дал понять, что может покинуть клуб из России.
«Есть много команд, которые на меня смотрят. Это клубы из Китая, ОАЭ. Поэтому хочу хорошо выступать и много забивать. Я своей игрой сделаю все, чтобы помочь команде. Хочу заслужить контракт и играть еще много лет, поэтому для меня важно выступать сейчас хорошо. Мне очень приятно, что в 34 года мной интересуются команды из разных стран.
Официальные ли это предложения? Это только интересы, о которых рассказывал агент», – цитирует Ари «РБ-Спорт».
- В этом сезоне Ари провел за «Краснодар» 18 матчей, забив пять голов и сделав шесть результативных передач.
- Контракт форварда с российской командой истекает в июне 2020 года.
Источник: Sport24