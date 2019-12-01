Ари: «Есть много команд, которые на меня смотрят. Поэтому хочу хорошо выступать и много забивать»

Нападающий «Краснодара» Ари дал понять, что может покинуть клуб из России.

«Есть много команд, которые на меня смотрят. Это клубы из Китая, ОАЭ. Поэтому хочу хорошо выступать и много забивать. Я своей игрой сделаю все, чтобы помочь команде. Хочу заслужить контракт и играть еще много лет, поэтому для меня важно выступать сейчас хорошо. Мне очень приятно, что в 34 года мной интересуются команды из разных стран.

Официальные ли это предложения? Это только интересы, о которых рассказывал агент», – цитирует Ари «РБ-Спорт».