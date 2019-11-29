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    The Telegraph: «Арсенал» хочет пригласить Роджерса, отступные в его контракте – 14 миллионов

    Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс входит в шорт-лист «Арсенала».

    Как сообщает The Telegraph, лондонский клуб рассматривает вариант с приглашением североирландского специалиста.

    Однако «Лестер Сити» готов отпустить тренера только в случае выплаты суммы отступных, которая составляет 14 миллионов фунтов.

    • В четверг «Арсенал» уволил Унаи Эмери.
    • Исполняющим обязанности главного тренера назначен Фредерик Юнгберг.
    • По итогам 13 туров команда занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.
    • «Лестер Сити» располагается на второй строчке в Премьер-лиге.

    Источник: The Telegraph

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