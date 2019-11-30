The Telegraph: «Арсенал» хочет пригласить Роджерса, отступные в его контракте – 14 миллионов

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс входит в шорт-лист «Арсенала».
Как сообщает The Telegraph, лондонский клуб рассматривает вариант с приглашением североирландского специалиста.
Однако «Лестер Сити» готов отпустить тренера только в случае выплаты суммы отступных, которая составляет 14 миллионов фунтов.
- В четверг «Арсенал» уволил Унаи Эмери.
- Исполняющим обязанности главного тренера назначен Фредерик Юнгберг.
- По итогам 13 туров команда занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.
- «Лестер Сити» располагается на второй строчке в Премьер-лиге.
Источник: The Telegraph