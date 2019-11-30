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  • The Telegraph: «Арсенал» хочет пригласить Роджерса, отступные в его контракте – 14 миллионов

The Telegraph: «Арсенал» хочет пригласить Роджерса, отступные в его контракте – 14 миллионов

30 ноября 2019, 10:25
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Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс входит в шорт-лист «Арсенала».

Как сообщает The Telegraph, лондонский клуб рассматривает вариант с приглашением североирландского специалиста.

Однако «Лестер Сити» готов отпустить тренера только в случае выплаты суммы отступных, которая составляет 14 миллионов фунтов.

  • В четверг «Арсенал» уволил Унаи Эмери.
  • Исполняющим обязанности главного тренера назначен Фредерик Юнгберг.
  • По итогам 13 туров команда занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.
  • «Лестер Сити» располагается на второй строчке в Премьер-лиге.

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Арсенал Лестер Роджерс Брендан
Комментарии (1)
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khateev
1575309115
Лестер-это команда,а Арсенал-просто группа, в принципе неплохих игроков.Нормальный тренер туда не пойдёт,или просто за деньги.
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