The Telegraph: «Арсенал» хочет пригласить Роджерса, отступные в его контракте – 14 миллионов

Главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс входит в шорт-лист «Арсенала».

Как сообщает The Telegraph, лондонский клуб рассматривает вариант с приглашением североирландского специалиста.

Однако «Лестер Сити» готов отпустить тренера только в случае выплаты суммы отступных, которая составляет 14 миллионов фунтов.