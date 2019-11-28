Лига Европы. «Рома» разгромила «Истанбул», «Порту» одержал волевую победу, «Фейеноорд» и «Рейнджерс» поделили очки

Завершились еще три матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Рома» в гостях добыла крупную победу над «Истанбулом» со счетом 3:0.

«Порту» переиграл «Янг Бойз» благодаря дублю Венсана Абубакара во втором тайме.

«Фейеноорд» и «Рейнджерс» по очереди выходили вперед, но в итоге сыграли вничью.

Лига Европы. Групповой этап. 5-й тур

Истанбул Башакшехир (Турция) – Рома (Италия) – 0:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Верету (с пенальти), 30; 0:2 – Клюйверт, 41; 0:3 – Джеко, 45+1.

Янг Бойз (Швейцария) – Порту (Португалия) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Фасснахт, 6; 1:1 – Абубакар, 76; 1:2 – Абубакар, 79.

Фейеноорд (Голландия) – Рейнджерс (Шотландия) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Торнстра, 33; 1:1 – Морелос, 53; 1:2 – Морелос, 65; 2:2 – Синистерра, 68.

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