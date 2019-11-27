Ракицкий: «Оскорбления расстроили Дзюбу. Он же капитан сборной, лидер. Болельщики должны относиться к нему как минимум уважительно»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал ситуацию с оскорблениями болельщиков в адрес форварда Артема Дзюбы.

– Бывало в вашей карьере, когда товарища по команде персонально «обкладывают половыми органами» болельщики соперника?

– Такого не встречал.

– По вашим ощущениям, это больше Дзюбу злит или расстраивает?

– В сборной – расстроило 100%. Он же капитан сборной, лидер. Мне кажется, болельщики должны относиться к нему уважительно как минимум. Дзюба же никому ничего не говорит, забивает голы, помогает команде, – сказал Ракицкий.

Дзюбу оскорбляли во время последнего матча сборной России против Сан-Марино (5:0).

Фанаты «Спартака» также выкрикивали оскорбления в его адрес в матче с «Уралом» (0:0).

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