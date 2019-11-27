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  • Ракицкий: «Оскорбления расстроили Дзюбу. Он же капитан сборной, лидер. Болельщики должны относиться к нему как минимум уважительно»

Ракицкий: «Оскорбления расстроили Дзюбу. Он же капитан сборной, лидер. Болельщики должны относиться к нему как минимум уважительно»

27 ноября 2019, 18:26
46

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал ситуацию с оскорблениями болельщиков в адрес форварда Артема Дзюбы.

– Бывало в вашей карьере, когда товарища по команде персонально «обкладывают половыми органами» болельщики соперника?

– Такого не встречал.

– По вашим ощущениям, это больше Дзюбу злит или расстраивает?

– В сборной – расстроило 100%. Он же капитан сборной, лидер. Мне кажется, болельщики должны относиться к нему уважительно как минимум. Дзюба же никому ничего не говорит, забивает голы, помогает команде, – сказал Ракицкий.

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Источник: «Фонтанка»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Зенит Спартак Дзюба Артем Ракицкий Ярослав
Комментарии (46)
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Чуни Муни
1574869149
Без разницы, кто, как, к кому относится, но оскорблять зачем? Одним словом сдаётся мне это были "свиньи".
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oyabun
1574869390
Болельщики не назначали Дзю капитаном сборной. Поэтому, как минимум, ничего ему не должны. В том числе и относиться с уважением. Что касается выкрикивания оскорблений во время матча, неважно кому - это все от культуры человека идет. Нормальный так себя вести не будет, ну а быдло.. кто ему указ?
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ufos73
1574871197
Чем больше ноет, тем лучше слышно будет! Только дураки гусей травят! Де*илы в бомжатни одни! Думают, что кто то сверху может народу рот закрыть... Прямо смех от тех кто руководит бомжами )))
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prtcs
1574871377
Не надо себя утешать перед болельщиками страны все видели его слабую беспомощную игру, умный промолчал бы и молча доказывал, что ты чего-то стоишь, а тренер и капитан рассыпают комплименты друг другу и уверовали, что без них Сан-Марину России не победить. Миллионы болельщиков и у каждого свое мнение, которое не совпадает с мнением руководства, и их тоже надо уважать.
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Боцман59rus
1574871884
Не должны мы никому и ничего. Какой лидер, такая и сборная, а про надутого павлина в усах, вообще промолчу ... Человек-днище, как минимум)))
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VVM1964
1574872567
" болельщики должны относиться к нему уважительно как минимум " - что бы тебя уважали , надо как минимум быть этого достойным и заслужить уважение , а не вещать на каждом углу какой он лев ))) и беготня с жалобами тоже не добавит уважения .
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Ilya26
1574873254
Чтоб эта деревяшка у тебя в кармане покупалась, а потом твой любимый шарфик потоптала, придёшь в мусарку заявление писать тебе скажут иди отсюда провокатор это же наш нац герой, божество гнилое
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ZENIT84,
1574873838
да всем известно что это спартакосвиньи скандировали про дзюбу. адекватные люди так себя вести не будут)))
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нейтральныйкакникто
1574875619
По ответу на первый вопрос-Просто среди твоих товарищей, раньше не было такого игрочишки как Дзюба , который,после игр с аутсайдерами , и перед игрой с Бельгийцами был похож на распустившего хвост павлина.По ответу на второй вопрос- Ну и что , что он капитан? Он что , неприкасаемый , да как капитана , в этой игре , его вообще надо лишить кап. повязки , какой он в сраку лидер . Далее , как это ,он никому ничего не говорит?А его заявления перед матчем с Бельгией ? Забивает , помогает команде?Да это команда ему помогала забивать, стать главным бомбардиром , а он транжирил эти моменты , бегая трусцой или ходя в развалочку , при этом махая руками. Как то так , Ярослав
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koli4ka
1574876736
Орёлу обломали крылы ,орёль заплакал скупыми слёзами...дал слово,что больше на сайте не кукарекнет!!!
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