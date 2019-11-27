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    Ракицкий: «Оскорбления расстроили Дзюбу. Он же капитан сборной, лидер. Болельщики должны относиться к нему как минимум уважительно»

    Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал ситуацию с оскорблениями болельщиков в адрес форварда Артема Дзюбы.

    – Бывало в вашей карьере, когда товарища по команде персонально «обкладывают половыми органами» болельщики соперника?

    – Такого не встречал.

    – По вашим ощущениям, это больше Дзюбу злит или расстраивает?

    – В сборной – расстроило 100%. Он же капитан сборной, лидер. Мне кажется, болельщики должны относиться к нему уважительно как минимум. Дзюба же никому ничего не говорит, забивает голы, помогает команде, – сказал Ракицкий.

    «Спартак» оштрафован за нецензурную кричалку фанатов в адрес Дзюбы на 100 тысяч рублей

    Источник: «Фонтанка»

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    Сегодня, 18:26
    Комментарии32
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      Рейтинг: +699

      ZENIT84, 8 минут назад

      да всем известно что это спартакосвиньи скандировали про дзюбу. адекватные люди так себя вести не будут)))

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      Рейтинг: +8444

      silver29 > ZENIT84, 29 секунд назад

      мля, ты себя еще интеллигентом назови.

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      Рейтинг: +3766

      SPACE TRUCKIN 11 минут назад

      дзюбе надо было за языком следить и за действиями...топтание на розе КБ фаны не забудут никогда...

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      Рейтинг: +699

      ZENIT84, > SPACE TRUCKIN 6 минут назад

      нахрена визжать когда сборная играет? орите когда спартак зенит между собой играют хоть усритесь))) но когда сборная тогда все едины)))

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      Рейтинг: +711

      dimmmka 15 минут назад

      Ну и что, что капитан. Не болельщики его выбирали.

      1
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      Рейтинг: +12

      Ilya26 18 минут назад

      Чтоб эта деревяшка у тебя в кармане покупалась, а потом твой любимый шарфик потоптала, придёшь в мусарку заявление писать тебе скажут иди отсюда провокатор это же наш нац герой, божество гнилое

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      Рейтинг: +262

      Berikosha 25 минут назад

      Считаю что это были не российские болельщики,а провакаторы чтобы подорвать настрой команды,надо игнорировать такое

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      Рейтинг: +19374

      VVM1964 30 минут назад

      " болельщики должны относиться к нему уважительно как минимум " - что бы тебя уважали , надо как минимум быть этого достойным и заслужить уважение , а не вещать на каждом углу какой он лев ))) и беготня с жалобами тоже не добавит уважения .

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      Рейтинг: +3943

      sochi-2013 31 минуту назад

      Ключевое слово "болельщики", а это ........ слово, чтобы не запикали, не подобрать. ДЛБ- если по Щ-коду.

      0
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      Рейтинг: +27

      Волька 34 минуты назад

      Молчи,а то и до тебя дойдет,больно будет.А этого о ком пишут никогда уважать не будут

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      Рейтинг: +12

      Ilya26 36 минут назад

      Слишком много внимания этому тупорылому лидору-клептоману, он уже по цитиремости и вниманию обошел сиски семенович, так нельзя!!!

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      Рейтинг: +17790

      Боцман59rus 41 минуту назад

      Не должны мы никому и ничего. Какой лидер, такая и сборная, а про надутого павлина в усах, вообще промолчу ... Человек-днище, как минимум)))

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      Рейтинг: +3766

      SPACE TRUCKIN > Боцман59rus 6 минут назад

      причём получивший орден А.Невского за 1/8 с Испанией...в войну только командиров награждали таким,кровь проливали...сейчас - всех лояльных...((

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