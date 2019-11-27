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  • Тухель – о Неймаре: «У нас прекрасные отношения с ним и нет никаких проблем»

Тухель – о Неймаре: «У нас прекрасные отношения с ним и нет никаких проблем»

27 ноября 2019, 09:17

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал ничейный исход игры с «Реалом» (2:2) в рамках Лиги чемпионов.

«Мы не показали своей лучшей игры. Вероятно, не хватило уверенности и где-то даже смелости. Когда забили первый гол, стало легче. Помогло мастерство вратаря Наваса и парней, вышедших на замену. Нам есть, куда прибавлять.

Неймар? Перед игрой у меня был разговор с ним, и я сказал, что он сыграет во втором тайме. Он отсутствовал в течение шести недель, провел только одну игру до сегодняшнего дня, мы не хотели рисковать его здоровьем. У нас прекрасные отношения с ним и нет никаких проблем», – заявил немецкий специалист.

  • «ПСЖ» набрал 13 очков и обеспечил выход из группы ЛЧ.
  • Неймар вышел на поле в перерыве вместо Идрисса Гуйе.

Источник: France Football
Лига чемпионов ПСЖ Неймар Тухель Томас
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