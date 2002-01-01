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    Тухель – о Неймаре: «У нас прекрасные отношения с ним и нет никаких проблем»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал ничейный исход игры с «Реалом» (2:2) в рамках Лиги чемпионов.

    «Мы не показали своей лучшей игры. Вероятно, не хватило уверенности и где-то даже смелости. Когда забили первый гол, стало легче. Помогло мастерство вратаря Наваса и парней, вышедших на замену. Нам есть, куда прибавлять.

    Неймар? Перед игрой у меня был разговор с ним, и я сказал, что он сыграет во втором тайме. Он отсутствовал в течение шести недель, провел только одну игру до сегодняшнего дня, мы не хотели рисковать его здоровьем. У нас прекрасные отношения с ним и нет никаких проблем», – заявил немецкий специалист.

    • «ПСЖ» набрал 13 очков и обеспечил выход из группы ЛЧ.
    • Неймар вышел на поле в перерыве вместо Идрисса Гуйе.

    Источник: France Football

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