Бесчастных: «Моя оценка за восемь туров в «Факеле» – «двойка»

«Факел» идет в ФНЛ последним. Восемь туров назад команду возглавил бывший форвард сборной России Владимир Бесчастных. Он оценил свою работу.

– Какую оценку вы можете поставить себе за восемь туров как тренеру?

– Поскольку за результат отвечаю я, естественно «двойку». Можно много говорить, что стало что-то получаться. Но результата по-прежнему нет. Причина? Недостаток индивидуального мастерства. Возьмем опять эпизод с первым голом: человек при равной игре обыгрывает двоих и забивает гол. Мы так не можем.