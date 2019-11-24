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  • Бесчастных: «Моя оценка за восемь туров в «Факеле» – «двойка»

Бесчастных: «Моя оценка за восемь туров в «Факеле» – «двойка»

24 ноября 2019, 12:31

«Факел» идет в ФНЛ последним. Восемь туров назад команду возглавил бывший форвард сборной России Владимир Бесчастных. Он оценил свою работу.

– Какую оценку вы можете поставить себе за восемь туров как тренеру?

– Поскольку за результат отвечаю я, естественно «двойку». Можно много говорить, что стало что-то получаться. Но результата по-прежнему нет. Причина? Недостаток индивидуального мастерства. Возьмем опять эпизод с первым голом: человек при равной игре обыгрывает двоих и забивает гол. Мы так не можем.

Источник: ФНЛ
Россия. ФНЛ Факел Бесчастных Владимир
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