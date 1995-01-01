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    Бесчастных: «Моя оценка за восемь туров в «Факеле» – «двойка»

    «Факел» идет в ФНЛ последним. Восемь туров назад команду возглавил бывший форвард сборной России Владимир Бесчастных. Он оценил свою работу.

    – Какую оценку вы можете поставить себе за восемь туров как тренеру?

    – Поскольку за результат отвечаю я, естественно «двойку». Можно много говорить, что стало что-то получаться. Но результата по-прежнему нет. Причина? Недостаток индивидуального мастерства. Возьмем опять эпизод с первым голом: человек при равной игре обыгрывает двоих и забивает гол. Мы так не можем.

    Источник: ФНЛ

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1908

      Alekxei Z. 1 час назад

      Ну это всё же лучше , чем сидеть без работы.

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