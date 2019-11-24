Бесчастных: «Моя оценка за восемь туров в «Факеле» – «двойка»

«Факел» идет в ФНЛ последним. Восемь туров назад команду возглавил бывший форвард сборной России Владимир Бесчастных. Он оценил свою работу.
– Какую оценку вы можете поставить себе за восемь туров как тренеру?
– Поскольку за результат отвечаю я, естественно «двойку». Можно много говорить, что стало что-то получаться. Но результата по-прежнему нет. Причина? Недостаток индивидуального мастерства. Возьмем опять эпизод с первым голом: человек при равной игре обыгрывает двоих и забивает гол. Мы так не можем.
- После матча 25-го тура против «Нижнего Новгорода» (0:2) болельщики «Факела» напали на игроков.
- ФНЛ отреагировала на инцидент.
- До спасительной строчки в таблице «Факел» отстает на десять очков.
Источник: ФНЛ