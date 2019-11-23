Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фанаты «Факела» выбежали на поле и напали на игроков после матча. Команда идет в ФНЛ последней

Фанаты «Факела» выбежали на поле и напали на игроков после матча. Команда идет в ФНЛ последней

23 ноября 2019, 22:58
16

По окончании матча 25-го тура ФНЛ против «Нижнего Новгорода» (0:2) фанаты «Факела» выбежали на поле воронежского стадиона. Они хотели выяснить отношения с футболистами – команда идет в таблице на последнем месте.

Фанаты успели совершить физическое воздействие на игроков – в частности, толкнуть. Некоторые выбежавшие были задержаны, в ситуацию вмешались полиция и стюарды.

  • По ходу инцидента диктор по стадиону призывал фанатов прекратить «безобразие».
  • За 25 туров «Факел» победил три раза.
  • Самый дорогой игрок воронежцев – защитник Сергей Брызгалов (800 тысяч евро).

Источник: страница Максая Максаева в VK
Россия. ФНЛ Факел
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BlackMurder
1574540404
Стадо
Ответить
mutabor0992
1574540766
Вышли премиальные раздавать...Гы Гы
Ответить
Hoahin
1574542509
дикари
Ответить
Lilipyt
1574543643
ЧЕГО?! Ахахах на эту з@лупу еще кто то ходит))))))
Ответить
Hektor 84
1574557452
Чем меньше будет таких команд, тем лучше станет. Все они висят на областных бюджетах. И не малые бабки чинуши через них отмывают плюс содержание этих команд. А футболеры этого факела по любому получают больше чем рабочий у станка или учитель. Так от них пользы больше, чем от этого калеки. Он за неделю полтора часа пешком по полю по ходил.
Ответить
Hektor 84
1574557512
Надо было им еще и по морде натрескать
Ответить
Ден 781
1574558174
Животные
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+