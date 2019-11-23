Фанаты «Факела» выбежали на поле и напали на игроков после матча. Команда идет в ФНЛ последней

По окончании матча 25-го тура ФНЛ против «Нижнего Новгорода» (0:2) фанаты «Факела» выбежали на поле воронежского стадиона. Они хотели выяснить отношения с футболистами – команда идет в таблице на последнем месте.

Фанаты успели совершить физическое воздействие на игроков – в частности, толкнуть. Некоторые выбежавшие были задержаны, в ситуацию вмешались полиция и стюарды.