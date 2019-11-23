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    Фанаты «Факела» выбежали на поле и напали на игроков после матча. Команда идет в ФНЛ последней

    По окончании матча 25-го тура ФНЛ против «Нижнего Новгорода» (0:2) фанаты «Факела» выбежали на поле воронежского стадиона. Они хотели выяснить отношения с футболистами – команда идет в таблице на последнем месте.

    Фанаты успели совершить физическое воздействие на игроков – в частности, толкнуть. Некоторые выбежавшие были задержаны, в ситуацию вмешались полиция и стюарды.

    • По ходу инцидента диктор по стадиону призывал фанатов прекратить «безобразие».
    • За 25 туров «Факел» победил три раза.
    • Самый дорогой игрок воронежцев – защитник Сергей Брызгалов (800 тысяч евро).

    Источник: страница Максая Максаева в VK

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    23.11.2019 22:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +457

      Lilipyt 41 минуту назад

      ЧЕГО?! Ахахах на эту з@лупу еще кто то ходит))))))

      0
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      Рейтинг: +398

      Hoahin 1 час назад

      дикари

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      mutabor0992 1 час назад

      Вышли премиальные раздавать...Гы Гы

      2
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      Рейтинг: +2175

      BlackMurder 1 час назад

      Стадо

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      Рейтинг: +2269

      mutabor0992 > BlackMurder 1 час назад

      Игроки?На что наиграли,то и получили.

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      Рейтинг: +759

      ZAITZEFF2011 > BlackMurder 48 минут назад

      Стадо это команда Факел которая третий год не хочет совсем играть . И Бесчастных не исправит ситуацию. В городе совсем развалился стадион, команда нах никому не нужна как и многие другие в нашей стране. Люди почти перестали ходить на игры , чтобы не смотреть на это убожество.

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