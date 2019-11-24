Президент ФНЛ – о нападении фанатов на игроков «Факела»: «Без внимания этот инцидент не останется»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал инцидент после матча 25-го тура ФНЛ между «Факелом» и «Нижним Новгородом».

Воронежская команда проиграла дома со счетом 0:2.

После финального свистка несколько фанатов выбежали на поле и атаковали футболистов.

В ситуацию вмешались полиция и стюарды.

«Для начала нужно максимально подробно разобраться, почему такая ситуация произошла. Безусловно, это безобразие, которого быть не должно. В настоящий момент мы собираем материалы, видеозаписи, чтобы выявить причины и допущенные организаторами матча ошибки. Без внимания этот инцидент не останется, равно как и виновные без наказаний.

Случившееся является поводом в первую очередь требовать более внимательно относиться к соблюдению уже существующих норм обеспечения безопасности. Их вполне достаточно, чтобы подобного на стадионах клубов ФНЛ не случалось, хотя совершенствовать любую систему можно бесконечно. Хотя, еще раз повторюсь, без санкций виновные в воронежском инциденте не останутся», – сказал Ефремов.