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  • Бабурин – после поражения от «Динамо»: «Почему я не должен был отбить пенальти, а Шунину можно было?»

Бабурин – после поражения от «Динамо»: «Почему я не должен был отбить пенальти, а Шунину можно было?»

23 ноября 2019, 21:30
10

Вратарь «Ростова» Егор Бабурин пожаловался на судейство после поражения от «Динамо» (1:2) в рамках 17-го тура РПЛ.

«Четвертый гол в матче с «Зенитом»: мне бьет Дзюба – я ловлю. Арбитр Аверьянов уверенно говорит, что я вышел.

Вот Антон Шунин выходит – это что? Это не то же самое? Наверное, это то же самое, только сегодня был решающий момент.

Почему я не должен был отбить тот пенальти с «Зенитом», а Шунину можно было? Мне били два пенальти сегодня, и главный арбитр Казарцев все время говорил, что надо стоять на линии. Зачем тогда VAR, зачем Карасев (прим. «Бомбардира» – запасной арбитр на матче «Динамо» – «Ростов»)?

Когда игрок бьет пенальти по вратарю, а он сокращает дистанцию с одиннадцати до девяти метров, то все правильно, если его не засчитают. Мы зашли в раздевалку, посмотрели второй пенальти. Норманн там бил головой, он не касался тела. Судья ставит «точку» – это просто смешно.

Сегодня мы не заслужили поражение. Мы владели мячом, и они тоже. Да, первый пенальти был. Было тяжелое поле, были неточные передачи, но мы не заслуживали проигрыша. Мы замерзли, пока ждали второй пенальти. Всегда, когда игрок бьет второй пенальти в матче, тяжело вратарю взять мяч», – заявил вратарь ростовчан.

  • Матч обслуживала бригада арбитров Василия Казарцева.
  • Московский клуб набрал 21 очко и поднялся на седьмое место РПЛ.
  • У ростовчан 30 очков и завтра они рискуют спуститься с третьего места на пятое.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ростов Динамо Шунин Антон Бабурин Егор Казарцев Василий
Комментарии (10)
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BarStep
1574535244
Потому что гладиолус! Егор, ну как ребёнок ей-Богу, второй круг начался и сейчас всем московским будут выправлять таблицу... Это же каждый год такое бывает..
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dimag
1574538138
Че он там говорит, кому , зачем? С Зенитом надо было говорить там, в Питере.
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Olymp2
1574540434
Ребенок какой-то
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Lester84
1574542776
Потому что это РПЛ, Егор!
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murealbest
1574572551
Спартак сила
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Кузьмич на трибуне
1574577989
Почему Шунин ждёт удар и реагирует прыжком в сторону мячя , а Бабурин прыгает влево за пол секунды до удара. Конечно игрок буде тбить вправо в тот угол , где пусто. Не гадать нужно, а ждать удар и проявлять все свои вратарские качества реакцией, а не гаданием на картах.
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Axe111
1574588132
Позорный цирк рпл помойка
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FED31
1574599054
Егор, ну что Вы как маленький. Оправдание в своих промахах ищете в действиях других. Ну кто мешал Ростову забить 3, 4, 5 мячей. Или судья их отменил? Вспомните старую русскую пословицу: " На зеркало не надо пенять, коли рожа крива." Забивайте больше и никакой судья не помешает.
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