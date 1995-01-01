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    Бабурин – после поражения от «Динамо»: «Почему я не должен был отбить пенальти, а Шунину можно было?»

    Вратарь «Ростова» Егор Бабурин пожаловался на судейство после поражения от «Динамо» (1:2) в рамках 17-го тура РПЛ.

    «Четвертый гол в матче с «Зенитом»: мне бьет Дзюба – я ловлю. Арбитр Аверьянов уверенно говорит, что я вышел.

    Вот Антон Шунин выходит – это что? Это не то же самое? Наверное, это то же самое, только сегодня был решающий момент.

    Почему я не должен был отбить тот пенальти с «Зенитом», а Шунину можно было? Мне били два пенальти сегодня, и главный арбитр Казарцев все время говорил, что надо стоять на линии. Зачем тогда VAR, зачем Карасев (прим. «Бомбардира» – запасной арбитр на матче «Динамо» – «Ростов»)?

    Когда игрок бьет пенальти по вратарю, а он сокращает дистанцию с одиннадцати до девяти метров, то все правильно, если его не засчитают. Мы зашли в раздевалку, посмотрели второй пенальти. Норманн там бил головой, он не касался тела. Судья ставит «точку» – это просто смешно.

    Сегодня мы не заслужили поражение. Мы владели мячом, и они тоже. Да, первый пенальти был. Было тяжелое поле, были неточные передачи, но мы не заслуживали проигрыша. Мы замерзли, пока ждали второй пенальти. Всегда, когда игрок бьет второй пенальти в матче, тяжело вратарю взять мяч», – заявил вратарь ростовчан.

    • Матч обслуживала бригада арбитров Василия Казарцева.
    • Московский клуб набрал 21 очко и поднялся на седьмое место РПЛ.
    • У ростовчан 30 очков и завтра они рискуют спуститься с третьего места на пятое.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +719

      dimag 18 минут назад

      Че он там говорит, кому , зачем? С Зенитом надо было говорить там, в Питере.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3232

      BarStep 1 час назад

      Потому что гладиолус! Егор, ну как ребёнок ей-Богу, второй круг начался и сейчас всем московским будут выправлять таблицу... Это же каждый год такое бывает..

      1
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      ...
      Рейтинг: +719

      dimag > BarStep 16 минут назад

      Наверно именно поэтому Динамо было в ФНЛ, а Торпедо и поныне там.

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