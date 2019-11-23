Бабурин – после поражения от «Динамо»: «Почему я не должен был отбить пенальти, а Шунину можно было?»

Вратарь «Ростова» Егор Бабурин пожаловался на судейство после поражения от «Динамо» (1:2) в рамках 17-го тура РПЛ.

«Четвертый гол в матче с «Зенитом»: мне бьет Дзюба – я ловлю. Арбитр Аверьянов уверенно говорит, что я вышел.

Вот Антон Шунин выходит – это что? Это не то же самое? Наверное, это то же самое, только сегодня был решающий момент.

Почему я не должен был отбить тот пенальти с «Зенитом», а Шунину можно было? Мне били два пенальти сегодня, и главный арбитр Казарцев все время говорил, что надо стоять на линии. Зачем тогда VAR, зачем Карасев (прим. «Бомбардира» – запасной арбитр на матче «Динамо» – «Ростов»)?

Когда игрок бьет пенальти по вратарю, а он сокращает дистанцию с одиннадцати до девяти метров, то все правильно, если его не засчитают. Мы зашли в раздевалку, посмотрели второй пенальти. Норманн там бил головой, он не касался тела. Судья ставит «точку» – это просто смешно.

Сегодня мы не заслужили поражение. Мы владели мячом, и они тоже. Да, первый пенальти был. Было тяжелое поле, были неточные передачи, но мы не заслуживали проигрыша. Мы замерзли, пока ждали второй пенальти. Всегда, когда игрок бьет второй пенальти в матче, тяжело вратарю взять мяч», – заявил вратарь ростовчан.