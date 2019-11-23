Виллаш-Боаш: «Не уверен, что Моуринью сработается с президентом «Тоттенхэма» Леви»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал новость, что Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм».

«Очень рад за Жозе. Тренер с такой карьерой не может сидеть без работы 11 месяцев. Есть тренеры, которые могут взять творческий отпуск, как я, но он не может. Он одержим футболом.

Моуринью возвращается в знакомый мне клуб и будет работать с президентом Дэниэлом Леви, которого я тоже хорошо знаю. Для меня это необычный союз. Это две личности, которые сумели договориться, хотя я не уверен, что в дальнейшем они сработаются.

В то же время, если и есть тренер, с которым «Тоттенхэм» может что-то выиграть, то это Жозе», – сказал Виллаш-Боаш.