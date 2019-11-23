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  • Виллаш-Боаш: «Не уверен, что Моуринью сработается с президентом «Тоттенхэма» Леви»

Виллаш-Боаш: «Не уверен, что Моуринью сработается с президентом «Тоттенхэма» Леви»

23 ноября 2019, 11:52
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Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал новость, что Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм».

«Очень рад за Жозе. Тренер с такой карьерой не может сидеть без работы 11 месяцев. Есть тренеры, которые могут взять творческий отпуск, как я, но он не может. Он одержим футболом.

Моуринью возвращается в знакомый мне клуб и будет работать с президентом Дэниэлом Леви, которого я тоже хорошо знаю. Для меня это необычный союз. Это две личности, которые сумели договориться, хотя я не уверен, что в дальнейшем они сработаются.

В то же время, если и есть тренер, с которым «Тоттенхэм» может что-то выиграть, то это Жозе», – сказал Виллаш-Боаш.

  • «Тоттенхэм» объявил о назначении Моуринью в минувшую среду.
  • Стороны заключили контракт до лета 2023 года.
  • Виллаш-Боаш возглавлял «Тоттенхэм» с июля 2012-го по декабрь 2013-го года.
  • В начале карьеры Андре работал ассистентом Моуринью в «Порту», «Челси» и «Интере».

Источник: L’Equipe
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Тоттенхэм Марсель Моуринью Жозе Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (3)
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Skull_Boy
1574502199
Хоть я тоже против Моура, но сегодня они выиграют
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Decorhome
1574505275
Они не раз еще вспомнят Почеттино
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BARCLAYS_APL
1574508736
Тут по любому Мауринью сам в главных ролях начнет проигрывать возьмет за разрыв контракта ближе 15 или даже 20 миллионов и все богатый не удачник идет другой клуб ждать пока позовут.
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