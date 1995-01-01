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    Виллаш-Боаш: «Не уверен, что Моуринью сработается с президентом «Тоттенхэма» Леви»

    Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал новость, что Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм».

    «Очень рад за Жозе. Тренер с такой карьерой не может сидеть без работы 11 месяцев. Есть тренеры, которые могут взять творческий отпуск, как я, но он не может. Он одержим футболом.

    Моуринью возвращается в знакомый мне клуб и будет работать с президентом Дэниэлом Леви, которого я тоже хорошо знаю. Для меня это необычный союз. Это две личности, которые сумели договориться, хотя я не уверен, что в дальнейшем они сработаются.

    В то же время, если и есть тренер, с которым «Тоттенхэм» может что-то выиграть, то это Жозе», – сказал Виллаш-Боаш.

    • «Тоттенхэм» объявил о назначении Моуринью в минувшую среду.
    • Стороны заключили контракт до лета 2023 года.
    • Виллаш-Боаш возглавлял «Тоттенхэм» с июля 2012-го по декабрь 2013-го года.
    • В начале карьеры Андре работал ассистентом Моуринью в «Порту», «Челси» и «Интере».

    Источник: L’Equipe

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    Сегодня, 11:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7631

      Skull_Boy 30 минут назад

      Хоть я тоже против Моура, но сегодня они выиграют

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