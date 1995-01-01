Каррера: «С характеристиками Миранчука можно хорошо адаптироваться.в «Ювентусе»

Буду рад ошибиться, но думаю у него шансов заиграть в юве столько же сколько выиграть лигу чемпионов в составе локо
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера порассуждал о возможном переходе в «Ювентус» полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.
– Ваше мнение об уровне мастерства Алексея?
– У него большой потенциал. Он техничен, быстр, это физически сильный игрок. Но думаю, что своего максимума он еще не достиг, потенциал для роста есть.
– Насколько он адаптирован для итальянского футбола и способен ли заиграть в Серии А?
– Хорошие игроки обязаны быстро адаптироваться к другим чемпионатам. Головин довольно быстро это сумел сделать. С характеристиками Алексея также возможно хорошо адаптироваться.
– Вы бы советовали Алексею переход в «Ювентус»?
– Да, это могло бы быть важным шагом в его карьере.
Алексей Миранчук может стать десятым россиянином, сыгравшим в Серии А
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