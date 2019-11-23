Каррера: «С характеристиками Миранчука можно хорошо адаптироваться.в «Ювентусе»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера порассуждал о возможном переходе в «Ювентус» полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

– Ваше мнение об уровне мастерства Алексея?

– У него большой потенциал. Он техничен, быстр, это физически сильный игрок. Но думаю, что своего максимума он еще не достиг, потенциал для роста есть.

– Насколько он адаптирован для итальянского футбола и способен ли заиграть в Серии А?

– Хорошие игроки обязаны быстро адаптироваться к другим чемпионатам. Головин довольно быстро это сумел сделать. С характеристиками Алексея также возможно хорошо адаптироваться.

– Вы бы советовали Алексею переход в «Ювентус»?

– Да, это могло бы быть важным шагом в его карьере.

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