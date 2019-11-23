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  • Каррера: «С характеристиками Миранчука можно хорошо адаптироваться.в «Ювентусе»

Каррера: «С характеристиками Миранчука можно хорошо адаптироваться.в «Ювентусе»

23 ноября 2019, 06:21
6

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера порассуждал о возможном переходе в «Ювентус» полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

– Ваше мнение об уровне мастерства Алексея?

– У него большой потенциал. Он техничен, быстр, это физически сильный игрок. Но думаю, что своего максимума он еще не достиг, потенциал для роста есть.

– Насколько он адаптирован для итальянского футбола и способен ли заиграть в Серии А?

– Хорошие игроки обязаны быстро адаптироваться к другим чемпионатам. Головин довольно быстро это сумел сделать. С характеристиками Алексея также возможно хорошо адаптироваться.

– Вы бы советовали Алексею переход в «Ювентус»?

– Да, это могло бы быть важным шагом в его карьере.

Алексей Миранчук может стать десятым россиянином, сыгравшим в Серии А

Tuttosport поместила Алексея Миранчука на обложку

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Ювентус Миранчук Алексей Каррера Массимо
Комментарии (6)
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Ушат Помоев
1574484245
Ожидаемо что должна была быть статья про то как Каррера говорит об Миранчуке...
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Niko
1574489249
Буду рад ошибиться, но думаю у него шансов заиграть в юве столько же сколько выиграть лигу чемпионов в составе локо
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Garrincha58
1574495267
второй Смолов все его хотят но никто не зовёт
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portero
1574510599
беда в том , что наши многие так и не могут достигнуть своего максимума. Дзюба исключение, он его достиг, и уже упал, а его продолжают пиарить.
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zigbert
1574527460
Об этом можно только рассуждать. Но даже Дибала некоторое время сидел на лавке.
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