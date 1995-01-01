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    Каррера: «С характеристиками Миранчука можно хорошо адаптироваться.в «Ювентусе»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера порассуждал о возможном переходе в «Ювентус» полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

    – Ваше мнение об уровне мастерства Алексея?

    – У него большой потенциал. Он техничен, быстр, это физически сильный игрок. Но думаю, что своего максимума он еще не достиг, потенциал для роста есть.

    – Насколько он адаптирован для итальянского футбола и способен ли заиграть в Серии А?

    – Хорошие игроки обязаны быстро адаптироваться к другим чемпионатам. Головин довольно быстро это сумел сделать. С характеристиками Алексея также возможно хорошо адаптироваться.

    – Вы бы советовали Алексею переход в «Ювентус»?

    – Да, это могло бы быть важным шагом в его карьере.

    Алексей Миранчук может стать десятым россиянином, сыгравшим в Серии А

    Tuttosport поместила Алексея Миранчука на обложку

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 06:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1029

      Niko 1 час назад

      Буду рад ошибиться, но думаю у него шансов заиграть в юве столько же сколько выиграть лигу чемпионов в составе локо

      0
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      Рейтинг: +170

      Ушат Помоев 2 часа назад

      Ожидаемо что должна была быть статья про то как Каррера говорит об Миранчуке...

      1
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      Рейтинг: +971

      Mister_Tomsk > Ушат Помоев 1 час назад

      это еще раз говорит какой он человек и какой он тренер. Позор федуну!

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