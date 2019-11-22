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  • Алексей Миранчук может стать десятым россиянином, сыгравшим в Серии А

Алексей Миранчук может стать десятым россиянином, сыгравшим в Серии А

22 ноября 2019, 10:33
5

В Италии сообщили, что летом полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук перейдет в «Ювентус». Если трансфер состоится, футболист станет десятым россиянином, сыгравшим в Серии А.

Первыми в 90-е годы прошлого века были Игорь Шалимов и Игорь Колыванов. Последний на текущий момент россиянин выступал в Серии А в 2008 году – полузащитник Виктор Будянский.

  • В России интерес к Миранчуку проявляет «Зенит».
  • «Ювентус» лидирует в Серии А.
  • «Локомотив» в РПЛ занимает второе место.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Ювентус Миранчук Алексей
Комментарии (5)
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fabio_c
1574408761
летяяят утки...
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Decorhome
1574411232
Уверен так и будет. Немного скорости, в том числе и мышления и вперед
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portero
1574415036
А может во Франции окажется, к Головину.
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Hektor 84
1574416369
Василий Уткин полетел
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Черкизовский Кот
1574467945
Трансфер Нигматуллина - один из самых странных в истории нашего футбола. В конце 2001 года был признан лучшим футболистом в России (единственный вратарь) по версии "Футбола", а "Спорт-Экспресс" признал его лучшим спортсменом страны вообще. И буквально через неделю Руслан меняет серебряный Локомотив, ставший чемпионом в 2002 году, на Верону, вылетевшую по итогам сезона в серию B. В итальянском аутсайдере он провёл только один матч, пропустив три гола! Но даже при критической ситуации с вратарями романцев не взял на ЧМ проводившего лучший сезон в карьере Босса, предпочтя ему деградировавшего Нигматуллина. Который через полгода после мундиаля выступал уже за Салернитану, занявшую последнее место в итальянской серии C. Вчерашняя звезда пробила дно.
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