Алексей Миранчук может стать десятым россиянином, сыгравшим в Серии А

В Италии сообщили, что летом полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук перейдет в «Ювентус». Если трансфер состоится, футболист станет десятым россиянином, сыгравшим в Серии А.
Первыми в 90-е годы прошлого века были Игорь Шалимов и Игорь Колыванов. Последний на текущий момент россиянин выступал в Серии А в 2008 году – полузащитник Виктор Будянский.
- В России интерес к Миранчуку проявляет «Зенит».
- «Ювентус» лидирует в Серии А.
- «Локомотив» в РПЛ занимает второе место.
Источник: «Спорт-Экспресс»