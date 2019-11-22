Алексей Миранчук может стать десятым россиянином, сыгравшим в Серии А

В Италии сообщили, что летом полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук перейдет в «Ювентус». Если трансфер состоится, футболист станет десятым россиянином, сыгравшим в Серии А.

Первыми в 90-е годы прошлого века были Игорь Шалимов и Игорь Колыванов. Последний на текущий момент россиянин выступал в Серии А в 2008 году – полузащитник Виктор Будянский.