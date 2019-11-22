Tuttosport поместила Алексея Миранчука на обложку

Всё может закончится тем, что Юве предложит в базарный день 10 лямов. Не зря же макаронники по щедрости третьи с конца.
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук попал на обложку пятничного номера итальянской газеты Tuttosport.
Газета оценила стоимость 24-летнего россиянина в 20 миллионов евро. Издание отметило, что «Ювентус» ведет переговоры с агентом игрока.
Ранее в Италии сообщили, что летом Миранчук перейдет в «Ювентус».
- В России интерес к Миранчуку проявляет «Зенит».
- «Ювентус» лидирует в Серии А.
- «Локомотив» в РПЛ занимает второе место.
La prima pagina di #Tuttosport— Tuttosport (@tuttosport) November 22, 2019
– La #Juve russa: bloccato #Miranchuk
– #Izzo, clausola #Toro. D'Ambrosio: che inter!
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«Спорт-Экспресс»: контакты «Локомотива» и «Ювентуса» по трансферу Ал. Миранчука состоялись. На игрока также претендуют «Милан» и «Лацио»