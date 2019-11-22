Tuttosport поместила Алексея Миранчука на обложку

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук попал на обложку пятничного номера итальянской газеты Tuttosport.

Газета оценила стоимость 24-летнего россиянина в 20 миллионов евро. Издание отметило, что «Ювентус» ведет переговоры с агентом игрока.

Ранее в Италии сообщили, что летом Миранчук перейдет в «Ювентус».

В России интерес к Миранчуку проявляет «Зенит».

«Ювентус» лидирует в Серии А.

«Локомотив» в РПЛ занимает второе место.

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«Спорт-Экспресс»: контакты «Локомотива» и «Ювентуса» по трансферу Ал. Миранчука состоялись. На игрока также претендуют «Милан» и «Лацио»



