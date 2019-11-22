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Tuttosport поместила Алексея Миранчука на обложку

22 ноября 2019, 12:31
25

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук попал на обложку пятничного номера итальянской газеты Tuttosport.

Газета оценила стоимость 24-летнего россиянина в 20 миллионов евро. Издание отметило, что «Ювентус» ведет переговоры с агентом игрока.

Ранее в Италии сообщили, что летом Миранчук перейдет в «Ювентус».

  • В России интерес к Миранчуку проявляет «Зенит».
  • «Ювентус» лидирует в Серии А.
  • «Локомотив» в РПЛ занимает второе место.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Спорт-Экспресс»: контакты «Локомотива» и «Ювентуса» по трансферу Ал. Миранчука состоялись. На игрока также претендуют «Милан» и «Лацио»


Источник: Tuttosport
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Локомотив Ювентус Миранчук Алексей
Комментарии (25)
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portero
1574415771
Ну вот и цена 20 а не 40 -50 ближе к истине.
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RotBerg
1574416182
Игрок запаса в топ клубе и будет стоить двадцатку
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Baggio1986
1574416211
Полировать скамейку?
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vmonomah17
1574416632
Брата Антоху бонусом заберут? ))))
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Fraer123
1574417079
Да не купят , еще до лета посмотрят на него, и скажут ***** он нужен ,
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ilichkadr
1574417876
Всё может закончится тем, что Юве предложит в базарный день 10 лямов. Не зря же макаронники по щедрости третьи с конца.
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tare800
1574419291
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - khl-insider.com
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Romantic2010
1574423389
До чего же глупый народ. Ценник выше 50 он исключительно для зенита....В Юве он и за 20 пешком пойдет даже! Его даже завернут бантиком и отправят подарком брата еще...
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Черкизовский Кот
1574423934
Это они ещё другого брата не видели. В прошлом сезоне его признали лучшим игроком Локо. Жаль, из-за травмы ни разу не сыграл против Ювентуса.
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Decorhome
1574428179
Вот что значит качественно сыграть два матча в ЛЧ
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