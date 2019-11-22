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    Tuttosport поместила Алексея Миранчука на обложку

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук попал на обложку пятничного номера итальянской газеты Tuttosport.

    Газета оценила стоимость 24-летнего россиянина в 20 миллионов евро. Издание отметило, что «Ювентус» ведет переговоры с агентом игрока.

    Ранее в Италии сообщили, что летом Миранчук перейдет в «Ювентус».

    • В России интерес к Миранчуку проявляет «Зенит».
    • «Ювентус» лидирует в Серии А.
    • «Локомотив» в РПЛ занимает второе место.

    «Спорт-Экспресс»: контакты «Локомотива» и «Ювентуса» по трансферу Ал. Миранчука состоялись. На игрока также претендуют «Милан» и «Лацио»


    Источник: Tuttosport

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии12
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      Рейтинг: +5189

      ilichkadr 4 минуты назад

      Всё может закончится тем, что Юве предложит в базарный день 10 лямов. Не зря же макаронники по щедрости третьи с конца.

      0
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      Рейтинг: +7830

      parevg 5 минут назад

      Похоже на правду

      0
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      Рейтинг: +53

      Fraer123 17 минут назад

      Да не купят , еще до лета посмотрят на него, и скажут ***** он нужен ,

      0
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      Рейтинг: +230

      vmonomah17 24 минуты назад

      Брата Антоху бонусом заберут? ))))

      0
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      Рейтинг: +383

      Baggio1986 31 минуту назад

      Полировать скамейку?

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      Рейтинг: +3790

      dinar7777dinar > Baggio1986 23 минуты назад

      нет не полировать а потерять свою карьеру в тувинской помойке !

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      Рейтинг: +383

      Baggio1986 > dinar7777dinar 19 минут назад

      Тоже верно

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      Рейтинг: +3107

      RotBerg 32 минуты назад

      Игрок запаса в топ клубе и будет стоить двадцатку

      0
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      Рейтинг: +974

      Mister_Tomsk 38 минут назад

      ну где те пи дары что писали, что все это вранье?)) ау хейтеры конченые.

      1
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      Рейтинг: +35284

      portero 39 минут назад

      Ну вот и цена 20 а не 40 -50 ближе к истине.

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      Рейтинг: +974

      Mister_Tomsk > portero 38 минут назад

      да дело вообще не в цене) они как будто кто пишет со своих карманов за него бабло выкатят. суть в том, что все это не утка, а реальный интерес.

      1
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      Рейтинг: +997

      Стаz 48 минут назад

      Круто

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