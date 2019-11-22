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  • Крыховяк: «Если мы хотим победить «Байер», сыграть нужно намного лучше, чем с «Тамбовом»

Крыховяк: «Если мы хотим победить «Байер», сыграть нужно намного лучше, чем с «Тамбовом»

22 ноября 2019, 22:58
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк подвел итоги встречи 17-го тура РПЛ с «Тамбовом» (3:2).

– Очень жесткая игра. Было важно победить, потому что наша безвыигрышная серия составляла пять матчей.

– Говорили об этом в команде?

– Конечно. Пять матчей – это много. Перед этим туром мы отставали от «Зенита» на пять очков.

– Почему пропустили быстрый гол в начале второго тайма?

– Нужно было сохранять концентрацию. Во втором тайме играли плохо. Через три дня у нас матч с «Байером», и если мы хотим победить, сыграть нужно намного лучше.

– Насколько конкретно вам помогло возвращение на поле Баринова?

– Он очень важный игрок. Много бегает. Когда Баринов на поле, я могу играть выше. Знаю, что он подстрахует, если я подключусь к атаке.

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РПЛ. «Локомотив» обыграл «Тамбов» в стартовом матче 17-го тура

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крыховяк Гжегож
Комментарии (1)
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Вомбат
1574455248
Человек поехал в сборную с сотрясением мозга, там через 4 дня после сотрясения забил победный гол, через два дня приехал и в РПЛ забил победный гол. Крыховяк сейчас реально лучший игрок в чемпионате России. Не только по мастерству, но и по характеру.
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