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    Крыховяк: «Если мы хотим победить «Байер», сыграть нужно намного лучше, чем с «Тамбовом»

    Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк подвел итоги встречи 17-го тура РПЛ с «Тамбовом» (3:2).

    – Очень жесткая игра. Было важно победить, потому что наша безвыигрышная серия составляла пять матчей.

    – Говорили об этом в команде?

    – Конечно. Пять матчей – это много. Перед этим туром мы отставали от «Зенита» на пять очков.

    – Почему пропустили быстрый гол в начале второго тайма?

    – Нужно было сохранять концентрацию. Во втором тайме играли плохо. Через три дня у нас матч с «Байером», и если мы хотим победить, сыграть нужно намного лучше.

    – Насколько конкретно вам помогло возвращение на поле Баринова?

    – Он очень важный игрок. Много бегает. Когда Баринов на поле, я могу играть выше. Знаю, что он подстрахует, если я подключусь к атаке.

    Семин: «Нельзя не восхищаться Крыховяком. Он вернулся из сборной в идеальном состоянии»

    РПЛ. «Локомотив» обыграл «Тамбов» в стартовом матче 17-го тура

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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