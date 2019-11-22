Семин: «Нельзя не восхищаться Крыховяком. Он вернулся из сборной в идеальном состоянии»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результаты матча 17-го тура РПЛ с «Тамбовом» (3:2).

«Матч был очень тяжелым. Нужно сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут. Допустили простые ошибки, которые привели к двум голам. Игра была неплохой, но наши ошибки внесли в нее интригу.

Хорошо, что нашли волевые усилия и момент, чтобы забить третий гол. Нельзя не восхищаться Крыховяком. Всего пару дней назад он играл за сборную Польши, но вернулся в клуб в идеальном состоянии. Гжегож много сделал для сегодняшней победы», – сказал Семин.

РПЛ. «Локомотив» обыграл «Тамбов» в стартовом матче 17-го тура