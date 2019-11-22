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  • Семин: «Нельзя не восхищаться Крыховяком. Он вернулся из сборной в идеальном состоянии»

Семин: «Нельзя не восхищаться Крыховяком. Он вернулся из сборной в идеальном состоянии»

22 ноября 2019, 22:28
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результаты матча 17-го тура РПЛ с «Тамбовом» (3:2).

«Матч был очень тяжелым. Нужно сохранять концентрацию на протяжении всех 90 минут. Допустили простые ошибки, которые привели к двум голам. Игра была неплохой, но наши ошибки внесли в нее интригу.

Хорошо, что нашли волевые усилия и момент, чтобы забить третий гол. Нельзя не восхищаться Крыховяком. Всего пару дней назад он играл за сборную Польши, но вернулся в клуб в идеальном состоянии. Гжегож много сделал для сегодняшней победы», – сказал Семин.

РПЛ. «Локомотив» обыграл «Тамбов» в стартовом матче 17-го тура

Источник: официальный сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тамбов Крыховяк Гжегож Семин Юрий
Комментарии (2)
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Ушат Помоев
1574454175
Тащит Локо что тут скажешь...
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Fan Loko mik
1574524565
Да Гжегож сделал не просто много для победы.... ОН СДЕЛАЛ ВСЁ!!!!
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