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РПЛ. «Локомотив» обыграл «Тамбов» в стартовом матче 17-го тура

22 ноября 2019, 21:20
25

В стартовом матче 17-го тура РПЛ «Локомотив» одержал выездную победу над «Тамбовом» – 3:2.

Благодаря этой победе «Локомотив» сократил отставание от «Зенита», идущего первым, до двух очков. «Тамбов» остался на 14-м месте и прервал свою трехматчевую серию из побед.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Тамбов – Локомотив (Москва) – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Крыховяк, 29: 0:2 – Аде, 33 (в свои ворота); 1:2 – Обухов, 39; 2:2 – Костюков, 47; 2:3 – Крыховяк, 56.

«Тамбов»: Шелия, Осипенко, Грицаенко, Аде, Тетрашвили, Карасев, Рыбин, Костюков, Чуперка, Килин, Обухов.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Мурило, Хеведес, Крыховяк, Баринов, Ал. Миранчук, Коломейцев, Ан. Миранчук, Эдер.

Предупреждения: Костюков, 35 – Баринов, 65.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Тамбов
Комментарии (25)
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xkixerx
1574447494
С не простой победой Красно Зеленые!!!! Крыха ПРОСТО ТОП!!!!! сложные 3 очка.
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mdu86
1574447512
Каждая серия рано или поздно заканчивается, у обеих команд они прервались. Всех красно-зелёных с победой! Не без валидола, но три очка в копилке. Крыховяк машина! Селюку привет...
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tushkanlz
1574447537
Вот это игра! 5 мячей при -10 ! Тамбову не повезло "чуток".Интересный был матч...Спасибо командам.
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ilichkadr
1574447566
Кукуян своё дело сделал...............
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Fan Loko mik
1574447680
КЗ с ПОБЕДОЙ!!!!! Гиля как чудил, так и продолжает чудить!!!! Миранчуки полные НУЛИ!!!! Хорошо, что есть у нас ГЖЕГОЖ!!!!! Валидол в аптеке после матча ЛОКО закончился...
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Nadym
1574447999
Поздравляю Локо с победой.
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Князев
1574448149
Всё ясно, почему махало сразу не зафиксировал офсад. Ассистент судьи - Дмитрий Жвакин (Ленинградская область). Я всегда говорил, что нельзя назначать судей из Питера на матчи команд, которые опасны для Зенита!!!
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Elisey13
1574448745
Тамбов молодцы!
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Sedoi_Goblin
1574461226
"Локомотив",вперёд!!!
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vladimirlapin
1574470303
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---------------- https://yas.li/press
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