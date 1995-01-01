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    РПЛ. «Локомотив» обыграл «Тамбов» в стартовом матче 17-го тура

    В стартовом матче 17-го тура РПЛ «Локомотив» одержал выездную победу над «Тамбовом» – 3:2.

    Благодаря этой победе «Локомотив» сократил отставание от «Зенита», идущего первым, до двух очков. «Тамбов» остался на 14-м месте и прервал свою трехматчевую серию из побед.

    Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

    Тамбов – Локомотив (Москва) – 2:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Крыховяк, 29: 0:2 – Аде, 33 (в свои ворота); 1:2 – Обухов, 39; 2:2 – Костюков, 47; 2:3 – Крыховяк, 56.

    «Тамбов»: Шелия, Осипенко, Грицаенко, Аде, Тетрашвили, Карасев, Рыбин, Костюков, Чуперка, Килин, Обухов.

    «Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Мурило, Хеведес, Крыховяк, Баринов, Ал. Миранчук, Коломейцев, Ан. Миранчук, Эдер.

    Предупреждения: Костюков, 35 – Баринов, 65.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +576

      Elisey13 11 минут назад

      Тамбов молодцы!

      3
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      Рейтинг: +35289

      portero 20 минут назад

      может Юве поляка за денюжку хорошую хочет купить, а не Миранчука?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +533

      Князев 21 минуту назад

      Всё ясно, почему махало сразу не зафиксировал офсад. Ассистент судьи - Дмитрий Жвакин (Ленинградская область). Я всегда говорил, что нельзя назначать судей из Питера на матчи команд, которые опасны для Зенита!!!

      3
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      Рейтинг: +19

      Nadym 23 минуты назад

      Поздравляю Локо с победой.

      2
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      Рейтинг: +135

      Граф2019 24 минуты назад

      кому стадик строили???

      1
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      Рейтинг: +1953

      absent32 > Граф2019 17 минут назад

      народу республики)))

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      Рейтинг: +135

      Граф2019 > absent32 16 минут назад

      а где он?

      0
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      Рейтинг: +135

      Граф2019 > Граф2019 12 минут назад

      стадион разобрать! и перевезти в Тамбов...

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      Рейтинг: +229

      фанат джигурды > Граф2019 10 минут назад

      В Тамбове очень хороший стадион (я там был), все вопросы к РФС, который скоро будет штрафовать команды за маленькое количество зрителей на трибунах.

      0
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      Рейтинг: +135

      Граф2019 > фанат джигурды 7 минут назад

      дык чего там не играть?

      0
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      Рейтинг: +2849

      Fan Loko mik 28 минут назад

      КЗ с ПОБЕДОЙ!!!!! Гиля как чудил, так и продолжает чудить!!!! Миранчуки полные НУЛИ!!!! Хорошо, что есть у нас ГЖЕГОЖ!!!!! Валидол в аптеке после матча ЛОКО закончился...

      4
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      Рейтинг: +5201

      ilichkadr 30 минут назад

      Кукуян своё дело сделал...............

      0
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      Рейтинг: +8368

      KLIM777 31 минуту назад

      А счет мог 3-3!

      Смысл говорить потом, что кто-то виноват, если сами теряете очки с аутсайдерами.

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      Рейтинг: +234

      tushkanlz 31 минуту назад

      Вот это игра! 5 мячей при -10 ! Тамбову не повезло "чуток".Интересный был матч...Спасибо командам.

      2
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      Рейтинг: +2897

      mdu86 31 минуту назад

      Каждая серия рано или поздно заканчивается, у обеих команд они прервались. Всех красно-зелёных с победой! Не без валидола, но три очка в копилке. Крыховяк машина! Селюку привет...

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