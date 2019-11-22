РПЛ. «Локомотив» обыграл «Тамбов» в стартовом матче 17-го тура

В стартовом матче 17-го тура РПЛ «Локомотив» одержал выездную победу над «Тамбовом» – 3:2.

Благодаря этой победе «Локомотив» сократил отставание от «Зенита», идущего первым, до двух очков. «Тамбов» остался на 14-м месте и прервал свою трехматчевую серию из побед.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Тамбов – Локомотив (Москва) – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Крыховяк, 29: 0:2 – Аде, 33 (в свои ворота); 1:2 – Обухов, 39; 2:2 – Костюков, 47; 2:3 – Крыховяк, 56.

«Тамбов»: Шелия, Осипенко, Грицаенко, Аде, Тетрашвили, Карасев, Рыбин, Костюков, Чуперка, Килин, Обухов.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Мурило, Хеведес, Крыховяк, Баринов, Ал. Миранчук, Коломейцев, Ан. Миранчук, Эдер.

Предупреждения: Костюков, 35 – Баринов, 65.

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