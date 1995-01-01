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    Президент «Урала» Иванов: «Эмоциональность Тедеско нравится, он живет футболом. У Кононова заряжать игроков не получалось. Он просто стоял»

    8В преддверии матча 17-го тура РПЛ против «Спартака» президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от главного тренера москвичей Доменико Тедеско. Немца назначили в октябре.

    — В воскресенье к вам приедет совсем другой «Спартак» по сравнению с той командой, которую вы обыграли в первом круге на «Открытие Арене»?

    — Не знаю, другой «Спартак» или не совсем другой. Надо дать новому тренеру время поработать. Да, что-то у Тедеско уже получилось. Пока мне импонирует игра красно-белых. Нравится заряженность Тедеско, его эмоциональность. Он пытается зажечь футболистов, гонит их вперед. Но все покажет только время. Может быть, он хорошо стартовал, выиграл три матча, а потом... Всякое бывает. Одним словом, рано делать выводы. Конечно, «Спартак» выглядит поинтереснее, чем раньше, москвичи играют больше в атаку.

    — А не считаете, что Тедеско слишком эмоционален? Уже успел получить три желтых карточки...

    — За что показали карточки? Не понимаю. Футбол без эмоций — это не футбол! Вот Олег Георгиевич Кононов просто стоял на бровке. И команда это ощущала, что ее не гонят вперед. Это чисто мое субъективное мнение. Я сам такой эмоциональный, не могу сидеть на месте. Нет, я ни в коем случае не называю Кононова плохим специалистом. Хороший тренер, он это доказал. Просто, как мне кажется, он не заряжал «Спартак». А манера поведения Тедеско мне нравится. Человек живет игрой, футболом!

    • Матч «Урал» – «Спартак» состоится в воскресенье, 24-го ноября.
    • Москвичи в таблице идут шестыми.
    • «Урал» отстает на два очка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8273

      silver29 28 минут назад

      Нормальное интервью, адекватного человека. Мы по-молодости кхе-кхе в Екатеринбурге сначала дрались с местной "сортировкой", а потом ни че ,так здоровкаемся ))).

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      Рейтинг: +1042

      Decorhome 1 час назад

      и был костюм

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