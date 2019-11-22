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  • Президент «Урала» Иванов: «Эмоциональность Тедеско нравится, он живет футболом. У Кононова заряжать игроков не получалось. Он просто стоял»

Президент «Урала» Иванов: «Эмоциональность Тедеско нравится, он живет футболом. У Кононова заряжать игроков не получалось. Он просто стоял»

22 ноября 2019, 11:30
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8В преддверии матча 17-го тура РПЛ против «Спартака» президент «Урала» Григорий Иванов поделился впечатлениями от главного тренера москвичей Доменико Тедеско. Немца назначили в октябре.

— В воскресенье к вам приедет совсем другой «Спартак» по сравнению с той командой, которую вы обыграли в первом круге на «Открытие Арене»?

— Не знаю, другой «Спартак» или не совсем другой. Надо дать новому тренеру время поработать. Да, что-то у Тедеско уже получилось. Пока мне импонирует игра красно-белых. Нравится заряженность Тедеско, его эмоциональность. Он пытается зажечь футболистов, гонит их вперед. Но все покажет только время. Может быть, он хорошо стартовал, выиграл три матча, а потом... Всякое бывает. Одним словом, рано делать выводы. Конечно, «Спартак» выглядит поинтереснее, чем раньше, москвичи играют больше в атаку.

— А не считаете, что Тедеско слишком эмоционален? Уже успел получить три желтых карточки...

— За что показали карточки? Не понимаю. Футбол без эмоций — это не футбол! Вот Олег Георгиевич Кононов просто стоял на бровке. И команда это ощущала, что ее не гонят вперед. Это чисто мое субъективное мнение. Я сам такой эмоциональный, не могу сидеть на месте. Нет, я ни в коем случае не называю Кононова плохим специалистом. Хороший тренер, он это доказал. Просто, как мне кажется, он не заряжал «Спартак». А манера поведения Тедеско мне нравится. Человек живет игрой, футболом!

  • Матч «Урал» – «Спартак» состоится в воскресенье, 24-го ноября.
  • Москвичи в таблице идут шестыми.
  • «Урал» отстает на два очка.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Кононов Олег Тедеско Доменико Иванов Григорий
Комментарии (4)
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Decorhome
1574411069
и был костюм
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Звезда запаса
1574419938
Лучше, чем Моуриньо, про скачущих и прыгающих тренеров и не скажешь: "клоуны на бровке".
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SpartakSpartakSpartak
1574425605
Скорее всего перед матчем с зенитом Тедеско покажут 4 желтую карточку и он пропустит матч. Таковы реалии судейства в РПЛ.
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Диктор
1574428303
Согласен полностью,лучше жить футболом чем тупо стоять на бровке.
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