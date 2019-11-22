Газизов: «Игбун настойчиво просил отпустить его в «Динамо», «Уфа» пошла навстречу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскрыл обстоятельства ухода в «Динамо» форварда Сильвестра Игбуна. Летом, по окончании срок аренды, африканец должен вернуться в Уфу.

«Да здесь все просто. Слай не захотел оставаться в «Уфе», у него было желание сменить обстановку. Он настойчиво просил нас отпустить его. Мы пошли ему навстречу.

Неправильно говорить о том, что мы в этом случае жалеем. Да, он нам бы помог. Но Игбун выбрал свой путь. Мы ему благодарны за вклад в успехи «Уфы». Теперь для него наступил новый вызов», – сказал Газизов.