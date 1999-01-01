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    Газизов: «Игбун настойчиво просил отпустить его в «Динамо», «Уфа» пошла навстречу»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскрыл обстоятельства ухода в «Динамо» форварда Сильвестра Игбуна. Летом, по окончании срок аренды, африканец должен вернуться в Уфу.

    «Да здесь все просто. Слай не захотел оставаться в «Уфе», у него было желание сменить обстановку. Он настойчиво просил нас отпустить его. Мы пошли ему навстречу.

    Неправильно говорить о том, что мы в этом случае жалеем. Да, он нам бы помог. Но Игбун выбрал свой путь. Мы ему благодарны за вклад в успехи «Уфы». Теперь для него наступил новый вызов», – сказал Газизов.

    • В сезоне РПЛ Игбун провел 13 матчей, забил четыре гола.
    • «Уфа» идет в таблице выше «Динамо».
    • Игбун играет в России с 2015 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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