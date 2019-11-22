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  • Газизов: «Игбун настойчиво просил отпустить его в «Динамо», «Уфа» пошла навстречу»

Газизов: «Игбун настойчиво просил отпустить его в «Динамо», «Уфа» пошла навстречу»

22 ноября 2019, 00:48
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов раскрыл обстоятельства ухода в «Динамо» форварда Сильвестра Игбуна. Летом, по окончании срок аренды, африканец должен вернуться в Уфу.

«Да здесь все просто. Слай не захотел оставаться в «Уфе», у него было желание сменить обстановку. Он настойчиво просил нас отпустить его. Мы пошли ему навстречу.

Неправильно говорить о том, что мы в этом случае жалеем. Да, он нам бы помог. Но Игбун выбрал свой путь. Мы ему благодарны за вклад в успехи «Уфы». Теперь для него наступил новый вызов», – сказал Газизов.

  • В сезоне РПЛ Игбун провел 13 матчей, забил четыре гола.
  • «Уфа» идет в таблице выше «Динамо».
  • Игбун играет в России с 2015 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа Динамо Игбун Сильвестр Газизов Шамиль
Комментарии (1)
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FanatSerj
1574409706
Игбун конечно в Динамо пашет на свой максимум, тут очевидно, но уровень игры у него не выдающийся. Да и позиция центр-форварда не совсем его, ему бы лучше было если он был бы рядом с таким форвардом, а на этой позиции у Динамо и так перебор игроков.
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