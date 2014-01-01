Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    Киевское «Динамо» наказано штрафом и матчем без зрителей за выкрики фанатов в адрес Тайсона

    КДК УАФ озвучил санкции в отношении киевского «Динамо», фанаты которого оскорбляли полузащитника донецкого «Шахтера» Тайсона.

    «Динамо» наказано матчем без зрителей и денежным штрафом в размере 500 тысяч гривен»,– сообщил ответственный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко.

    Он уточнил, что клуб наказан за «имитацию фанатами возгласов обезьян».

    • В матче 14-го тура УПЛ между «Шахтером» и киевским «Динамо» (1:0) Тайсон подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков гостей.
    • В ответ на это футболист показал трибунам неприличный жест и пнул в них мяч. Судья показал красную карточку.

    Фанат киевского «Динамо» – об уханьи в адрес Тайсона: «Мы имитировали звуки пятнистых сов»

    Источник: «Футбол 24»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:43
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74541
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru