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  • Киевское «Динамо» наказано штрафом и матчем без зрителей за выкрики фанатов в адрес Тайсона

Киевское «Динамо» наказано штрафом и матчем без зрителей за выкрики фанатов в адрес Тайсона

21 ноября 2019, 18:43

КДК УАФ озвучил санкции в отношении киевского «Динамо», фанаты которого оскорбляли полузащитника донецкого «Шахтера» Тайсона.

«Динамо» наказано матчем без зрителей и денежным штрафом в размере 500 тысяч гривен»,– сообщил ответственный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко.

Он уточнил, что клуб наказан за «имитацию фанатами возгласов обезьян».

  • В матче 14-го тура УПЛ между «Шахтером» и киевским «Динамо» (1:0) Тайсон подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков гостей.
  • В ответ на это футболист показал трибунам неприличный жест и пнул в них мяч. Судья показал красную карточку.

Фанат киевского «Динамо» – об уханьи в адрес Тайсона: «Мы имитировали звуки пятнистых сов»

Источник: «Футбол 24»
Украина. Премьер-лига Динамо К Шахтер Тайсон
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