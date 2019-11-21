Киевское «Динамо» наказано штрафом и матчем без зрителей за выкрики фанатов в адрес Тайсона

КДК УАФ озвучил санкции в отношении киевского «Динамо», фанаты которого оскорбляли полузащитника донецкого «Шахтера» Тайсона.

«Динамо» наказано матчем без зрителей и денежным штрафом в размере 500 тысяч гривен»,– сообщил ответственный секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко.

Он уточнил, что клуб наказан за «имитацию фанатами возгласов обезьян».

В матче 14-го тура УПЛ между «Шахтером» и киевским «Динамо» (1:0) Тайсон подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков гостей.

В ответ на это футболист показал трибунам неприличный жест и пнул в них мяч. Судья показал красную карточку.

Фанат киевского «Динамо» – об уханьи в адрес Тайсона: «Мы имитировали звуки пятнистых сов»