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  • Акинфеев – лидер рейтинга самых преданных игроков из топ-10 лиг Европы. Месси – на третьем месте

Акинфеев – лидер рейтинга самых преданных игроков из топ-10 лиг Европы. Месси – на третьем месте

21 ноября 2019, 16:16
22

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев возглавил список самых преданных своим клубам футболистов среди клубов десяти лучших европейских лиг.

33-летний Акинфеев провел в ЦСКА 16 лет, 10 месяцев и 20 дней. На втором месте рейтинга – 34-летний вратарь «Сент-Этьена» Лоик Перрен, который играет за клуб 16 лет, 4 месяца и 21 день. 32-летний форвард Лионель Месси провел в «Барселоне» ровно на год меньше, чем Акинфеев в ЦСКА.

На 17-м месте рейтинга оказался голкипер «Динамо» Антон Шунин, играющий за московский клуб 12 лет, 10 месяцев и 20 дней. Кроме того, в топ-50 попали вратарь «Локо» Гилерме, а также полузащитник и защитник ЦСКА Алан Дзагоев и Георгий Щенников.

Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Испания. Примера ЦСКА Барселона Акинфеев Игорь Шунин Антон Месси Лионель Перрен Лоик Щенников Георгий Дзагоев Алан Гилерме
Комментарии (22)
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Decorhome
1574342511
Поздравляю
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Viper for CSKA
1574343643
Защитник Перрен стал в непостижимом сознании редакторов Бомбардира вратарём. Молодцы, что сказать. А за армейцев рад. В ЦСКА гармонично сочетаются целой отряд талантливой молодежи и ряд преданных игроков с опытом. Но, необходимо отметить, что всем троим по силам было уехать в Европу. Но травмы урезали эти возможности до минимума.
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Parham
1574347218
Рад за его!
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FanatSerj
1574347522
Красавчик, что еще сказать
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Давид59
1574348391
А как же Тотти? Он 24 года в Роме играл
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Derzkiy1
1574348531
Преданные игроки , таких должно быть побольше !
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Черкизовский Кот
1574352203
А теперь приплюсуйте сюда годы в ДЮСШ, и получается, что Игорян в ЦСКА уже 28 лет!!! Он пришёл в команду ещё при СССР! Невероятная преданность! Как после такого его можно не уважать, я не понимаю.
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vsolon
1574352282
респект ему...
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Из Твери Леха
1574352940
Зона комфорта она такая. Когда из нее не захочешь выбираться по-любому становишься постепенно преданным)
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kazak161
1574354964
Акинфеев самый лучший и преданный вратарь своему клубу и эпохи современной России, да были косяки, но все равно лучший!
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