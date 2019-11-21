Акинфеев – лидер рейтинга самых преданных игроков из топ-10 лиг Европы. Месси – на третьем месте

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев возглавил список самых преданных своим клубам футболистов среди клубов десяти лучших европейских лиг.

33-летний Акинфеев провел в ЦСКА 16 лет, 10 месяцев и 20 дней. На втором месте рейтинга – 34-летний вратарь «Сент-Этьена» Лоик Перрен, который играет за клуб 16 лет, 4 месяца и 21 день. 32-летний форвард Лионель Месси провел в «Барселоне» ровно на год меньше, чем Акинфеев в ЦСКА.

На 17-м месте рейтинга оказался голкипер «Динамо» Антон Шунин, играющий за московский клуб 12 лет, 10 месяцев и 20 дней. Кроме того, в топ-50 попали вратарь «Локо» Гилерме, а также полузащитник и защитник ЦСКА Алан Дзагоев и Георгий Щенников.