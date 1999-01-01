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    Акинфеев – лидер рейтинга самых преданных игроков из топ-10 лиг Европы. Месси – на третьем месте

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев возглавил список самых преданных своим клубам футболистов среди клубов десяти лучших европейских лиг.

    33-летний Акинфеев провел в ЦСКА 16 лет, 10 месяцев и 20 дней. На втором месте рейтинга – 34-летний вратарь «Сент-Этьена» Лоик Перрен, который играет за клуб 16 лет, 4 месяца и 21 день. 32-летний форвард Лионель Месси провел в «Барселоне» ровно на год меньше, чем Акинфеев в ЦСКА.

    На 17-м месте рейтинга оказался голкипер «Динамо» Антон Шунин, играющий за московский клуб 12 лет, 10 месяцев и 20 дней. Кроме того, в топ-50 попали вратарь «Локо» Гилерме, а также полузащитник и защитник ЦСКА Алан Дзагоев и Георгий Щенников.

    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 16:16
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +3866

      Viper for CSKA 49 минут назад

      Защитник Перрен стал в непостижимом сознании редакторов Бомбардира вратарём. Молодцы, что сказать.
      А за армейцев рад. В ЦСКА гармонично сочетаются целой отряд талантливой молодежи и ряд преданных игроков с опытом. Но, необходимо отметить, что всем троим по силам было уехать в Европу. Но травмы урезали эти возможности до минимума.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1034

      Decorhome 1 час назад

      Поздравляю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1405

      Бомбардиръ 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А за бесплатно сколько матчей сыграет за свой клуб, которому так предан?

      -6
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      ...
      Рейтинг: +619

      УхоГорлоНос > Бомбардиръ 1 час назад

      Глупости не пиши, каждый труд должен быть оплачен.
      Сколько ты на своей работе бесплатно от работаешь?

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16

      Akarin > Бомбардиръ 38 минут назад

      Вообще, я думаю, что он и бесплатно сыграет, если нужно будет.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1405

      Бомбардиръ > Akarin 25 минут назад

      Ну, отлично будет тогда) Это преданность именно клубу, а не баблу.
      Я только спросил, а тут минусовщики набежали...

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