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  • Баринов, Рыбус и Крыховяк вернулись к тренировкам в общей группе «Локомотива»

Баринов, Рыбус и Крыховяк вернулись к тренировкам в общей группе «Локомотива»

21 ноября 2019, 09:43
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин рассказал о готовности к матчу 17-го тура РПЛ против «Тамбова» игроков, которые перед международным перерывом испытывали проблемы со здоровьем.

«Баринов и Рыбус тренируются в общей группе, как и Крыховяк. Все готовы принять участие в матче. Травмированными у нас остаются Фарфан и Жоау Мариу«, – сказал Семин.

  • Матч «Тамбов» – «Локомотив» состоится в пятницу в 19:30 по московскому времени.
  • По итогам 16 туров московская команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рыбус Мацей Фарфан Джефферсон Крыховяк Гжегож Мариу Жоау Баринов Дмитрий Семин Юрий
Комментарии (2)
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portero
1574321887
Тут пожалуй не Тамбов , а ЛЧ важнее игра. Так что вовремя все вернулись.
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Mister_Tomsk
1574352904
ну тамбову не завидую я)
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