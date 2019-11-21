Баринов, Рыбус и Крыховяк вернулись к тренировкам в общей группе «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин рассказал о готовности к матчу 17-го тура РПЛ против «Тамбова» игроков, которые перед международным перерывом испытывали проблемы со здоровьем.

«Баринов и Рыбус тренируются в общей группе, как и Крыховяк. Все готовы принять участие в матче. Травмированными у нас остаются Фарфан и Жоау Мариу«, – сказал Семин.