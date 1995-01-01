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    Баринов, Рыбус и Крыховяк вернулись к тренировкам в общей группе «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Сeмин рассказал о готовности к матчу 17-го тура РПЛ против «Тамбова» игроков, которые перед международным перерывом испытывали проблемы со здоровьем.

    «Баринов и Рыбус тренируются в общей группе, как и Крыховяк. Все готовы принять участие в матче. Травмированными у нас остаются Фарфан и Жоау Мариу«, – сказал Семин.

    • Матч «Тамбов» – «Локомотив» состоится в пятницу в 19:30 по московскому времени.
    • По итогам 16 туров московская команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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