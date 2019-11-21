The Guardian: «Тоттенхэм» не будет покупать игроков зимой

«Тоттенхэм» назначил на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью. Он уже получил информацию о том, как клуб будет вести себя на трансферном рынке зимой.
Моуринью сообщили, что покупать новых футболистов команда зимой не будет. Сам тренер доволен текущим составом.
- Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016-го по 2018-й годы.
- Во вторник, 19-го ноября, «Тоттенхэм» уволил Маурисио Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
- После 12-и сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.
Будьте уверены, Моуринью вернулся другим человеком и тренером. Но это не значит, что у него все получится
Источник: The Guardian