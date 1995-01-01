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    The Guardian: «Тоттенхэм» не будет покупать игроков зимой

    «Тоттенхэм» назначил на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью. Он уже получил информацию о том, как клуб будет вести себя на трансферном рынке зимой.

    Моуринью сообщили, что покупать новых футболистов команда зимой не будет. Сам тренер доволен текущим составом.

    • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016-го по 2018-й годы.
    • Во вторник, 19-го ноября, «Тоттенхэм» уволил Маурисио Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
    • После 12-и сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

    Источник: The Guardian

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