The Guardian: «Тоттенхэм» не будет покупать игроков зимой

«Тоттенхэм» назначил на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью. Он уже получил информацию о том, как клуб будет вести себя на трансферном рынке зимой.

Моуринью сообщили, что покупать новых футболистов команда зимой не будет. Сам тренер доволен текущим составом.

Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016-го по 2018-й годы.

Во вторник, 19-го ноября, «Тоттенхэм» уволил Маурисио Покеттино , проработавшего главным тренером пять с половиной лет.

, проработавшего главным тренером пять с половиной лет. После 12-и сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

Будьте уверены, Моуринью вернулся другим человеком и тренером. Но это не значит, что у него все получится