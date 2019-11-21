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The Guardian: «Тоттенхэм» не будет покупать игроков зимой

21 ноября 2019, 00:58
3

«Тоттенхэм» назначил на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью. Он уже получил информацию о том, как клуб будет вести себя на трансферном рынке зимой.

Моуринью сообщили, что покупать новых футболистов команда зимой не будет. Сам тренер доволен текущим составом.

  • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016-го по 2018-й годы.
  • Во вторник, 19-го ноября, «Тоттенхэм» уволил Маурисио Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
  • После 12-и сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

Будьте уверены, Моуринью вернулся другим человеком и тренером. Но это не значит, что у него все получится

Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Тоттенхэм Моуринью Жозе
Комментарии (3)
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Nikoo
1574304637
Это не новость)) это же Тоттенхэм
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anri1703
1574312364
как ? маура и без трансферов ? а как же новость про Бейла?
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Cules2013
1574316461
Весь бюджет ушёл на з\п Моуру)
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