The Guardian: «Тоттенхэм» не будет покупать игроков зимой

«Тоттенхэм» назначил на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью. Он уже получил информацию о том, как клуб будет вести себя на трансферном рынке зимой.

Моуринью сообщили, что покупать новых футболистов команда зимой не будет. Сам тренер доволен текущим составом.