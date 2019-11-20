Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Тоттенхэм» назначил Моуринью главным тренером

20 ноября 2019, 09:39
45

Новым главным тренером «Тоттенхэма» стал Жозе Моуринью.

Контракт с португальским специалистом подписан до лета 2023 года.

«В Жозе мы видим одного из самых успешных главных тренеров в истории футбола. У него есть опыт, возможность вдохновлять команды и великолепное тактическое видение. Мы искренне верим, что Жозе привнесет новую энергию в раздевалку команды», – сказал владелец «Тоттенхэма» Даниэль Леви.

  • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016 по 2018 годы.
  • Во вторник, 19 ноября, «Тоттенхэм» уволил Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
  • После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

Поккетино уволен из «Тоттенхэма»

Источник: твиттер «Тоттенхэма»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Моуринью Жозе
Комментарии (45)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1574237653
Ну все про Шпоры в Европе теперь можно забыть и обратно они вернутся туда откуда выбирались, а конкретнее на 6-8 места
Ответить
tulala1977
1574241768
АПЛ собирает у себя не только самых лучших футболистов, но и тренеров. Скоро будем смотреть мочилово!!!! Вот это лига . Сюда ещё Роналду в Юнайтед и Месси в Сити... А Моуринью можно только пожелать удачи.
Ответить
zigbert
1574246731
Что поделаешь, результаты Тоттенхэма в этом году не впечатляли. Сумеет ли Моуринью вывести команду на новый уровень?
Ответить
JackBruce
1574249087
очередное фиаско
Ответить
"Локо" в атаке
1574249900
Челси,МЮ,Тоттенхэм...в дальнейшем "Арсенал" и "МС" у Маура по списку)))
Ответить
demir301
1574250026
А 4 декабря игра с МЮ,будет очень интересно )
Ответить
Tsigan
1574250779
Думаю очень правильное решение. У шпор есть деньги на трансферы. Если они хотят закрепиться в лиге чемпионов то Моур тот чел который им нужен.
Ответить
Dgad
1574252762
Посмотрим кто покинет ТНХ в ближайшее время, клуб при Моуре ждет перестройка.
Ответить
BrazzA
1574254634
А сколько кубков выиграл ТТХ за последние 5 лет??
Ответить
giluxa1963
1574259086
ПИ... ТОТТЕНХЭМУ
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+