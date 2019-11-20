«Тоттенхэм» назначил Моуринью главным тренером

Новым главным тренером «Тоттенхэма» стал Жозе Моуринью.

Контракт с португальским специалистом подписан до лета 2023 года.

«В Жозе мы видим одного из самых успешных главных тренеров в истории футбола. У него есть опыт, возможность вдохновлять команды и великолепное тактическое видение. Мы искренне верим, что Жозе привнесет новую энергию в раздевалку команды», – сказал владелец «Тоттенхэма» Даниэль Леви.

Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016 по 2018 годы.

Во вторник, 19 ноября, «Тоттенхэм» уволил Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.

После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

Поккетино уволен из «Тоттенхэма»