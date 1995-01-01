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    «Тоттенхэм» назначил Моуринью главным тренером

    Новым главным тренером «Тоттенхэма» стал Жозе Моуринью.

    Контракт с португальским специалистом подписан до лета 2023 года.

    «В Жозе мы видим одного из самых успешных главных тренеров в истории футбола. У него есть опыт, возможность вдохновлять команды и великолепное тактическое видение. Мы искренне верим, что Жозе привнесет новую энергию в раздевалку команды», – сказал владелец «Тоттенхэма» Даниэль Леви.

    • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016 по 2018 годы.
    • Во вторник, 19 ноября, «Тоттенхэм» уволил Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
    • После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

    Поккетино уволен из «Тоттенхэма»

    Источник: твиттер «Тоттенхэма»

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    Сегодня, 09:39
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1304

      Dizayner 6 минут назад

      это твой шанс вернуться Жозе. если обложаешься и на этот раз, больше тебя никто никуда не пригласит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +454

      JI e x a 11 минут назад

      Моур был крут раньше, но давайте будем откровенны, он уже изжил себя. А нового он ничего предложить не может. Поэтому лично моё мнение: зря они его взяли, ещё и на целых 3 с половиной года. Моуриньо сейчас в такой стадии, что он либо стрельнёт, либо нет, при чём скорее нет, чем да, и будут потом платить кучу бабла, чтобы уволить. Леви же вроде неглупый еврей, как он так просчитался?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1394

      Ден 781 18 минут назад

      О как, а то Реал, Реал...

      1
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      Рейтинг: +1132

      овертайм 29 минут назад

      ну вот щас будет интересно)) хотя он в апл уже выигрывал) ему бы францию или германию)

      0
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      Рейтинг: +11313

      Garrincha58 31 минуту назад

      в чём смысл????

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