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    Моуринью провел первую тренировку в «Тоттенхэме»

    «Тоттенхэм» назначил на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью. Специалист уже провел первое занятие с командой.

    Моуринью поприветствовал футболистов, представил свой тренерский штаб. Видео с базы «Тоттенхэма» доступно ниже.

    • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016-го по 2018-й годы.
    • Во вторник, 19-го ноября, «Тоттенхэм» уволил Маурисио Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
    • После 12-и сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

    Будьте уверены, Моуринью вернулся другим человеком и тренером. Но это не значит, что у него все получится

    Источник: твиттер «Тоттенхэма»

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    20.11.2019 23:57
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