Моуринью провел первую тренировку в «Тоттенхэме»

«Тоттенхэм» назначил на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью. Специалист уже провел первое занятие с командой.
Моуринью поприветствовал футболистов, представил свой тренерский штаб. Видео с базы «Тоттенхэма» доступно ниже.
- Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016-го по 2018-й годы.
- Во вторник, 19-го ноября, «Тоттенхэм» уволил Маурисио Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
- После 12-и сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Будьте уверены, Моуринью вернулся другим человеком и тренером. Но это не значит, что у него все получится
Источник: твиттер «Тоттенхэма»