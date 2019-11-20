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Моуринью провел первую тренировку в «Тоттенхэме»

20 ноября 2019, 23:57
3

«Тоттенхэм» назначил на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью. Специалист уже провел первое занятие с командой.

Моуринью поприветствовал футболистов, представил свой тренерский штаб. Видео с базы «Тоттенхэма» доступно ниже.

  • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016-го по 2018-й годы.
  • Во вторник, 19-го ноября, «Тоттенхэм» уволил Маурисио Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
  • После 12-и сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Будьте уверены, Моуринью вернулся другим человеком и тренером. Но это не значит, что у него все получится

Источник: твиттер «Тоттенхэма»
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Тоттенхэм Моуринью Жозе
Комментарии (3)
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88serega88
1574314158
когда Моур кого то так трогает))))))))))) они уходят!))))) ну или о Алли сказал что мы тобой тут намутим делов.....но все равно все уходят))))))
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Cules2013
1574316628
Моур всех игроков перелапал) Налаживает тактильный контакт?))) Алли как школьник перед учителем)
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Павел Буре
1574318253
Вот это тренировка, пришел всех похлопал и загнал на отдых. У меня такое чувство что до лета маур свалит, при чем прихватив нехилую сумму бабла за разрыв контракта. Но сначала поноет что ему не дали денег купить игроков. Зря тоттенхем маурисио выгнал, кототорый без трат дошел до финала ЛЧ.
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