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  • Моуринью: «У «Тоттенхэма» лучший в мире стадион, и я доволен составом»

Моуринью: «У «Тоттенхэма» лучший в мире стадион, и я доволен составом»

20 ноября 2019, 21:58
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«Тоттенхэм» назначил на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью. Специалист оценил состав команды.

«Нет ни одного тренера, которому не нравилось бы работать с молодыми футболистами и помогать им прогрессировать. Я доволен имеющимся составом.

У «Тоттенхэма» лучший стадион в мире. Это реальность. Тренировочная база также не имеет аналогов. Добавлю, что мне всегда было сложно играть против «Тоттенхэма» в Лондоне», – сказал Моуринью.

  • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016 по 2018 годы.
  • Во вторник, 19 ноября, «Тоттенхэм» уволил Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
  • После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

Будьте уверены, Моуринью вернулся другим человеком и тренером. Но это не значит, что у него все получится

Источник: Mirror
Англия. Премьер-лига Португалия. Примейра Тоттенхэм Моуринью Жозе
Комментарии (1)
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Серёга Краснодарский
1574311852
ну со стадионом он загнул. где он бывал кроме босой апл? .
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