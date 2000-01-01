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    Моуринью: «У «Тоттенхэма» лучший в мире стадион, и я доволен составом»

    «Тоттенхэм» назначил на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью. Специалист оценил состав команды.

    «Нет ни одного тренера, которому не нравилось бы работать с молодыми футболистами и помогать им прогрессировать. Я доволен имеющимся составом.

    У «Тоттенхэма» лучший стадион в мире. Это реальность. Тренировочная база также не имеет аналогов. Добавлю, что мне всегда было сложно играть против «Тоттенхэма» в Лондоне», – сказал Моуринью.

    • Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016 по 2018 годы.
    • Во вторник, 19 ноября, «Тоттенхэм» уволил Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.
    • После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

    Источник: Mirror

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