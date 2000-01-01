Моуринью: «У «Тоттенхэма» лучший в мире стадион, и я доволен составом»

«Тоттенхэм» назначил на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью. Специалист оценил состав команды.

«Нет ни одного тренера, которому не нравилось бы работать с молодыми футболистами и помогать им прогрессировать. Я доволен имеющимся составом.

У «Тоттенхэма» лучший стадион в мире. Это реальность. Тренировочная база также не имеет аналогов. Добавлю, что мне всегда было сложно играть против «Тоттенхэма» в Лондоне», – сказал Моуринью.