Моуринью: «У «Тоттенхэма» лучший в мире стадион, и я доволен составом»

«Тоттенхэм» назначил на пост главного тренера португальца Жозе Моуринью. Специалист оценил состав команды.

«Нет ни одного тренера, которому не нравилось бы работать с молодыми футболистами и помогать им прогрессировать. Я доволен имеющимся составом.

У «Тоттенхэма» лучший стадион в мире. Это реальность. Тренировочная база также не имеет аналогов. Добавлю, что мне всегда было сложно играть против «Тоттенхэма» в Лондоне», – сказал Моуринью.

Последним клубом Моуринью был «Манчестер Юнайтед», который португалец возглавлял с 2016 по 2018 годы.

Во вторник, 19 ноября, «Тоттенхэм» уволил Покеттино, проработавшего главным тренером пять с половиной лет.

После 12 сыгранных туров «Тоттенхэм» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав в общей сложности 14 очков.

Будьте уверены, Моуринью вернулся другим человеком и тренером. Но это не значит, что у него все получится