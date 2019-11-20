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  • Тедеско: «Критика Мостового и Ловчева? То же самое было с клубными легендами «Шальке»

Тедеско: «Критика Мостового и Ловчева? То же самое было с клубными легендами «Шальке»

20 ноября 2019, 17:57
4

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался на тему того, что бывшие игроки московского клуба Александр Мостовой и Евгений Ловчев критиковали его назначение.

«В целом это ничем не отличается от «Шальке» (смеется). Там тоже есть несколько клубных легенд. Я всегда считал это положительным. Когда много людей говорят о клубе, это означает, что он важен», – сказал Тедеско.

  • После 16 туров «Спартак» занимает девятое место в таблице с 21 очком.
  • Под руководством Тедеско команда провела пять матчей во всех турнирах, одержав три победы, однажды сыграв вничью и потерпев одно поражение.
  • В июне 2017 года 31-летний Тедеско стал главным тренером «Шальке 04». В сезоне 2017/18 клуб под его руководством финишировал на втором месте в Бундеслиге. Был уволен 15 марта 2019 года после поражения 0:7 от «Манчестер Сити».

Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Шальке-04 Тедеско Доменико Ловчев Евгений Мостовой Александр
Комментарии (4)
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Dizgen
1574262636
Собаки лают-караван идет!
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Hektor 84
1574275790
Мостовой пусть сам пойдет потренирует. А Ловчев вспомнит как он угробил мини футбольный спартак.
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