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    Тедеско: «Критика Мостового и Ловчева? То же самое было с клубными легендами «Шальке»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско высказался на тему того, что бывшие игроки московского клуба Александр Мостовой и Евгений Ловчев критиковали его назначение.

    «В целом это ничем не отличается от «Шальке» (смеется). Там тоже есть несколько клубных легенд. Я всегда считал это положительным. Когда много людей говорят о клубе, это означает, что он важен», – сказал Тедеско.

    • После 16 туров «Спартак» занимает девятое место в таблице с 21 очком.
    • Под руководством Тедеско команда провела пять матчей во всех турнирах, одержав три победы, однажды сыграв вничью и потерпев одно поражение.
    • В июне 2017 года 31-летний Тедеско стал главным тренером «Шальке 04». В сезоне 2017/18 клуб под его руководством финишировал на втором месте в Бундеслиге. Был уволен 15 марта 2019 года после поражения 0:7 от «Манчестер Сити».

    Источник: Transfermarkt

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