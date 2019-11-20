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ФАН: «Сочи» рассматривает кандидатуру Карпина

20 ноября 2019, 16:56
9

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может возглавить «Сочи», пишет ФАН.

«Сочи» могут предложить пост главного тренера Карпину, при этом его кандидатура сейчас не является основной.

Журналист Панков: Бердыев и Хохлов – кандидаты на пост тренера «Сочи». С Федотовым переговоров не было

Источник: ФАН

Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

Россия. Премьер-лига Ростов Сочи Карпин Валерий
Комментарии (9)
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латунный
1574258792
хватит херню писать и кто такой дядька фан
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giluxa1963
1574259141
УТКА ГОЛИМАЯ
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РМЗ
1574259780
Как я и говорил в другом комментарии
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Derzkiy1
1574260054
Валера только не в эту бомжатику
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evgevg13
1574261685
таким образом журналюги пытаются поднять свой рейтинг? бездарности. только на сплетнях и работают
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den161
1574261720
Чеее? Какой нах фан, обкурились что ли там? Карпин с одинаковой вероятностью 0 может возглавить все оставшиеся 15 клубов рпл
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paracetamol
1574264887
Только не Хохлова!
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portero
1574270381
Карпину нафиг это, лучше в Ростове порядок навести, что там за долги левые всплывают???
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