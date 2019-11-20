ФАН: «Сочи» рассматривает кандидатуру Карпина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может возглавить «Сочи», пишет ФАН.
«Сочи» могут предложить пост главного тренера Карпину, при этом его кандидатура сейчас не является основной.
- В среду главный тренер сочинцев Александр Точилин ушел в отставку.
- Среди кандидатов на его место называются Курбан Бердыев, Дмитрий Хохлов и Владимир Федотов.
Журналист Панков: Бердыев и Хохлов – кандидаты на пост тренера «Сочи». С Федотовым переговоров не было
Источник: ФАН
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