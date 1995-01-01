ФАН: «Сочи» рассматривает кандидатуру Карпина

Чеее? Какой нах фан, обкурились что ли там? Карпин с одинаковой вероятностью 0 может возглавить все оставшиеся 15 клубов рпл
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может возглавить «Сочи», пишет ФАН.
«Сочи» могут предложить пост главного тренера Карпину, при этом его кандидатура сейчас не является основной.
- В среду главный тренер сочинцев Александр Точилин ушел в отставку.
- Среди кандидатов на его место называются Курбан Бердыев, Дмитрий Хохлов и Владимир Федотов.
Журналист Панков: Бердыев и Хохлов – кандидаты на пост тренера «Сочи». С Федотовым переговоров не было