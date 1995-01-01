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    ФАН: «Сочи» рассматривает кандидатуру Карпина

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может возглавить «Сочи», пишет ФАН.

    «Сочи» могут предложить пост главного тренера Карпину, при этом его кандидатура сейчас не является основной.

    Журналист Панков: Бердыев и Хохлов – кандидаты на пост тренера «Сочи». С Федотовым переговоров не было

    Источник: ФАН

    Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2102

      den161 12 минут назад

      Чеее? Какой нах фан, обкурились что ли там? Карпин с одинаковой вероятностью 0 может возглавить все оставшиеся 15 клубов рпл

      0
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      Рейтинг: +610

      evgevg13 13 минут назад

      таким образом журналюги пытаются поднять свой рейтинг? бездарности. только на сплетнях и работают

      0
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      Рейтинг: +1977

      Derzkiy1 40 минут назад

      Валера только не в эту бомжатику

      0
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      Рейтинг: +1487

      РМЗ 45 минут назад

      Как я и говорил в другом комментарии

      0
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      Рейтинг: +1591

      giluxa1963 55 минут назад

      УТКА ГОЛИМАЯ

      0
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      Рейтинг: +986

      латунный 1 час назад

      хватит херню писать и кто такой дядька фан

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