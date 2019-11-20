ФАН: «Сочи» рассматривает кандидатуру Карпина

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может возглавить «Сочи», пишет ФАН.

«Сочи» могут предложить пост главного тренера Карпину, при этом его кандидатура сейчас не является основной.

В среду главный тренер сочинцев Александр Точилин ушел в отставку.

ушел в отставку. Среди кандидатов на его место называются Курбан Бердыев, Дмитрий Хохлов и Владимир Федотов.

Журналист Панков: Бердыев и Хохлов – кандидаты на пост тренера «Сочи». С Федотовым переговоров не было