Журналист Панков: Бердыев и Хохлов – кандидаты на пост тренера «Сочи». С Федотовым переговоров не было

«Сочи» может назначить главным тренером Курбана Бердыева или Дмитрия Хохлова после отставки Александра Точилина, сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

«Бердыев – самый вероятный вариант, но так как с ним никогда не бывает просто, Хохлов тоже фигурирует. А вот с Федотовым «Сочи» переговоры не вел», – написал Панков в своем телеграме.

Бердыев летом покинул «Рубин» и с тех пор остается без работы. Он тренировал команду с 2001 по 2013 год, с 2017 по июнь 2019 года.

Хохлов был уволен из «Динамо» в октябре.

По итогам 16 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата. Команда набрала 13 очков и отстает от зоны переходных матчей на четыре балла.

«СЭ»: Бердыев – главный кандидат на пост тренера «Сочи». Клуб не смог договориться с Федотовым



