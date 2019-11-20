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  • Журналист Панков: Бердыев и Хохлов – кандидаты на пост тренера «Сочи». С Федотовым переговоров не было

Журналист Панков: Бердыев и Хохлов – кандидаты на пост тренера «Сочи». С Федотовым переговоров не было

20 ноября 2019, 12:47
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«Сочи» может назначить главным тренером Курбана Бердыева или Дмитрия Хохлова после отставки Александра Точилина, сообщает журналист «Чемпионата» Андрей Панков.

«Бердыев – самый вероятный вариант, но так как с ним никогда не бывает просто, Хохлов тоже фигурирует. А вот с Федотовым «Сочи» переговоры не вел», – написал Панков в своем телеграме.

  • Бердыев летом покинул «Рубин» и с тех пор остается без работы. Он тренировал команду с 2001 по 2013 год, с 2017 по июнь 2019 года.
  • Хохлов был уволен из «Динамо» в октябре.
  • По итогам 16 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата. Команда набрала 13 очков и отстает от зоны переходных матчей на четыре балла.

«СЭ»: Бердыев – главный кандидат на пост тренера «Сочи». Клуб не смог договориться с Федотовым


Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

Журналист издания «Чемпионат». Аудитория в телеграме - 1,5 тысячи подписчиков.

Россия. Премьер-лига Сочи Динамо Оренбург Федотов Владимир Бердыев Курбан Хохлов Дмитрий Точилин Александр
Комментарии (2)
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helllacoste
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РМЗ
1574253338
Карпин будет тренировать сочи
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