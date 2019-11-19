«СЭ»: Бердыев – главный кандидат на пост тренера «Сочи». Клуб не смог договориться с Федотовым

По информации «Спорт-Экспресса», бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев близок к тому, чтобы возглавить «Сочи».
Сочинский клуб не договорился с главным тренером «Оренбурга» Владимиром Федотовым, который до этого был главным кандидатом. Бердыев готов работать в «Сочи».
Также «Сочи» рассматривает кандидатуры Дана Петреску и Владимира Вайсса, которые работали в России.
- Бердыев летом покинул «Рубин» и с тех пор остается без работы. Он тренировал команду с 2001 по 2013 год, с 2017 по июнь 2019 года.
- Сейчас южан возглавляет Александр Точилин, но он намерен уйти в отставку.
- По итогам 16 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата. Команда набрала 13 очков и отстает от зоны переходных матчей на четыре балла.
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Источник: «Спорт-Экспресс»