Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «СЭ»: Бердыев – главный кандидат на пост тренера «Сочи». Клуб не смог договориться с Федотовым

«СЭ»: Бердыев – главный кандидат на пост тренера «Сочи». Клуб не смог договориться с Федотовым

19 ноября 2019, 17:42
36

По информации «Спорт-Экспресса», бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев близок к тому, чтобы возглавить «Сочи».

Сочинский клуб не договорился с главным тренером «Оренбурга» Владимиром Федотовым, который до этого был главным кандидатом. Бердыев готов работать в «Сочи».

Также «Сочи» рассматривает кандидатуры Дана Петреску и Владимира Вайсса, которые работали в России.

  • Бердыев летом покинул «Рубин» и с тех пор остается без работы. Он тренировал команду с 2001 по 2013 год, с 2017 по июнь 2019 года.
  • Сейчас южан возглавляет Александр Точилин, но он намерен уйти в отставку.
  • По итогам 16 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата. Команда набрала 13 очков и отстает от зоны переходных матчей на четыре балла.

Арустамян: «Петреску – более реальный кандидат на пост тренера «Сочи», чем Бердыев»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сочи Рубин Оренбург Федотов Владимир Вайсс Владимир Бердыев Курбан Петреску Дан
Комментарии (36)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
paracetamol
1574175504
Бердыев - лучший вариант.
Ответить
mihail200606
1574175789
Лучше бы в сборную затащили его как нибудь.. Для нашего отечественного дерева это лучший вариант.. Проверенный
Ответить
латунный
1574177416
писец сочи
Ответить
Taps
1574179079
Даёшь Бердыева !
Ответить
tushkanlz
1574179744
Курбан Бердыев - отличный специалист, хорошо бы, если снова тренером в РПЛ поработал.., но пока это только слухи, т.к. он работает "куратором проекта развития детско-юношеского футбола в Татарстане (Россия)"...
Ответить
sobaka120982
1574180724
Пока все здесь)) ребя! Кто скажет почему джанаев до сих пор не в основе сборной???? Он как минимум не хуже гильерме
Ответить
Серж 69
1574181370
Бердыев игру наладит,конечно,правда почти за бесплатно он это делать не станет.Он себя ценит достаточно высоко,но это и правильно,наверное.Тренер он не рядовой,и это без вопросов.Если Зениту не совсем безразличен свой южный филиал,то всё получится наилучшим образом для Сочи,игра появится и придут результаты,не сразу,естественно.
Ответить
Диктор
1574181948
Денег то на зарплату хватит ?
Ответить
FanatSerj
1574183175
возвращения считай в бывший Ростов, но вряд ли, а то он по привычке Зенит дернет, а НЕЗЯЯЯЯ )))
Ответить
zigbert
1574183811
Если договорятся с Бердыевым ,то это будет лучшим вариантом. А Федотова лучше оставьте в покое.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+