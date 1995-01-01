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    «СЭ»: Бердыев – главный кандидат на пост тренера «Сочи». Клуб не смог договориться с Федотовым

    По информации «Спорт-Экспресса», бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев близок к тому, чтобы возглавить «Сочи».

    Сочинский клуб не договорился с главным тренером «Оренбурга» Владимиром Федотовым, который до этого был главным кандидатом. Бердыев готов работать в «Сочи».

    Также «Сочи» рассматривает кандидатуры Дана Петреску и Владимира Вайсса, которые работали в России.

    • Бердыев летом покинул «Рубин» и с тех пор остается без работы. Он тренировал команду с 2001 по 2013 год, с 2017 по июнь 2019 года.
    • Сейчас южан возглавляет Александр Точилин, но он намерен уйти в отставку.
    • По итогам 16 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата. Команда набрала 13 очков и отстает от зоны переходных матчей на четыре балла.

    Арустамян: «Петреску – более реальный кандидат на пост тренера «Сочи», чем Бердыев»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:42
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +35196

      portero 6 минут назад

      раньше у Бердыева получалось, но не устал ли он, да судебные тяжбы...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21032

      oyabun 8 минут назад

      Что то я сомневаюсь, что Бердыев пойдет работать в Сочи. Какие перспективы?

      0
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