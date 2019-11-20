Betting Insider: Федотов отказался от переговоров с «Сочи» из-за очного матча. Зимой он готов рассмотреть предложение

По информации Betting Insider, главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов не стал вести переговоры с «Сочи» из-за предстоящего матча команд.

По ходу зимней паузы 53-летний специалист готов рассмотреть предложение сочинцев.

Другим кандидатом на роль главного тренера «Сочи» владелец клуба Борис Ротенберг видит Курбана Бердыева, однако он пока не подтверждает свой интерес.

В среду главный тренер сочинцев Александр Точилин ушел в отставку.

ушел в отставку. «Сочи» сыграет с «Оренбургом» 1 декабря.

Журналист Панков: Бердыев и Хохлов – кандидаты на пост тренера «Сочи». С Федотовым переговоров не было