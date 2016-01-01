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    Betting Insider: Федотов отказался от переговоров с «Сочи» из-за очного матча. Зимой он готов рассмотреть предложение

    По информации Betting Insider, главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов не стал вести переговоры с «Сочи» из-за предстоящего матча команд.

    По ходу зимней паузы 53-летний специалист готов рассмотреть предложение сочинцев.

    Другим кандидатом на роль главного тренера «Сочи» владелец клуба Борис Ротенберг видит Курбана Бердыева, однако он пока не подтверждает свой интерес.

    • В среду главный тренер сочинцев Александр Точилин ушел в отставку.
    • «Сочи» сыграет с «Оренбургом» 1 декабря.

    Журналист Панков: Бердыев и Хохлов – кандидаты на пост тренера «Сочи». С Федотовым переговоров не было

    Источник: Betting Insider

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