Betting Insider: Федотов отказался от переговоров с «Сочи» из-за очного матча. Зимой он готов рассмотреть предложение

По информации Betting Insider, главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов не стал вести переговоры с «Сочи» из-за предстоящего матча команд.
По ходу зимней паузы 53-летний специалист готов рассмотреть предложение сочинцев.
Другим кандидатом на роль главного тренера «Сочи» владелец клуба Борис Ротенберг видит Курбана Бердыева, однако он пока не подтверждает свой интерес.
- В среду главный тренер сочинцев Александр Точилин ушел в отставку.
- «Сочи» сыграет с «Оренбургом» 1 декабря.
Журналист Панков: Бердыев и Хохлов – кандидаты на пост тренера «Сочи». С Федотовым переговоров не было
Источник: Betting Insider
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