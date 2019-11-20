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  • Betting Insider: Федотов отказался от переговоров с «Сочи» из-за очного матча. Зимой он готов рассмотреть предложение

Betting Insider: Федотов отказался от переговоров с «Сочи» из-за очного матча. Зимой он готов рассмотреть предложение

20 ноября 2019, 15:50

По информации Betting Insider, главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов не стал вести переговоры с «Сочи» из-за предстоящего матча команд.

По ходу зимней паузы 53-летний специалист готов рассмотреть предложение сочинцев.

Другим кандидатом на роль главного тренера «Сочи» владелец клуба Борис Ротенберг видит Курбана Бердыева, однако он пока не подтверждает свой интерес.

  • В среду главный тренер сочинцев Александр Точилин ушел в отставку.
  • «Сочи» сыграет с «Оренбургом» 1 декабря.

Журналист Панков: Бердыев и Хохлов – кандидаты на пост тренера «Сочи». С Федотовым переговоров не было

Источник: Betting Insider

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Россия. Премьер-лига Сочи Оренбург Федотов Владимир Бердыев Курбан
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