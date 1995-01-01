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    «Крылья Советов» летом не продали Соболева «Лечче» из-за условия рассрочки

    Минувшим летом нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев мог оказаться в «Лечче».

    По информации «Рейтинга букмекеров», итальянский клуб предлагал за 22-летнего футболиста почти два миллиона евро, но рассчитывал выплачивать сумму в течение нескольких лет.

    Самарцы продавать своего лидера в рассрочку не захотели, поэтому ответили «Лечче» отказом.

    Также у форварда было предложение от «Бешикташа», но вариант с переездом в Турцию его не заинтересовал.

    • Соболев в текущем сезоне забил 10 голов и сделал три ассиста в 17 матчах.
    • Отступные в его контракте составляют 2 миллиона евро.

    Источник: «Рейтинг букмекеров»

    Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +648

      solodealer 1 час назад

      Оказалось простоЛечче...
      Про МЮ и думать неча))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +648

      solodealer 1 час назад

      Я бы взял частями. Но мне нужно сразу.(Остап Бендер)

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