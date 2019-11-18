«Крылья Советов» летом не продали Соболева «Лечче» из-за условия рассрочки

Минувшим летом нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев мог оказаться в «Лечче».

По информации «Рейтинга букмекеров», итальянский клуб предлагал за 22-летнего футболиста почти два миллиона евро, но рассчитывал выплачивать сумму в течение нескольких лет.

Самарцы продавать своего лидера в рассрочку не захотели, поэтому ответили «Лечче» отказом.

Также у форварда было предложение от «Бешикташа», но вариант с переездом в Турцию его не заинтересовал.