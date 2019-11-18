Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Крылья Советов» летом не продали Соболева «Лечче» из-за условия рассрочки

«Крылья Советов» летом не продали Соболева «Лечче» из-за условия рассрочки

18 ноября 2019, 20:32
1

Минувшим летом нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев мог оказаться в «Лечче».

По информации «Рейтинга букмекеров», итальянский клуб предлагал за 22-летнего футболиста почти два миллиона евро, но рассчитывал выплачивать сумму в течение нескольких лет.

Самарцы продавать своего лидера в рассрочку не захотели, поэтому ответили «Лечче» отказом.

Также у форварда было предложение от «Бешикташа», но вариант с переездом в Турцию его не заинтересовал.

  • Соболев в текущем сезоне забил 10 голов и сделал три ассиста в 17 матчах.
  • Отступные в его контракте составляют 2 миллиона евро.

Источник: «Рейтинг букмекеров»

Интернет-издание, которое специализируется на бизнесе букмекерских контор и ставках на спорт в интернете. Также публикует инсайдерскую информацию о российском футболе.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Крылья Советов Лечче Соболев Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Olymp2
1574106338
Молодцы!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+